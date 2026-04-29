Đăng thông tin xúc phạm chính quyền, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 29/4, Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thành Sen xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo và chính quyền địa phương trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh, ông L.V.N. (sinh năm 1959, trú phường Thành Sen) nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các nội dung trái chiều liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Trong đó, có bài viết chứa thông tin mang tính xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo và UBND xã Đức Thọ, ảnh hưởng đến uy tín chính quyền cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Đức Thọ mời L.V.N. đến làm việc

Qua quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, lực lượng công an mời ông N. đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, người này thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức rõ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân là trái quy định pháp luật.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu điều tra cùng mức độ vi phạm, Công an xã Đức Thọ tham mưu xử phạt vi phạm hành chính ông L.V.N. số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật hoặc xâm phạm uy tín tổ chức, cá nhân, tránh vi phạm pháp luật.