Uống hơn 30 viên thuốc hạ huyết áp, bệnh nhân sốc giãn mạch, phải lọc máu liên tục

Chỉ trong vài ngày ngày, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc thuốc và chất kích thích.

Trường hợp điển hình là bệnh nhân ngộ độc thuốc hạ huyết áp nhóm chẹn kênh canxi, cụ thể là Amlodipine với liều rất cao. Theo thông tin từ bác sĩ, người này uống hơn 30 viên loại 5mg và nhập viện sau khoảng 12 giờ.

Khi vào viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc giãn mạch nghiêm trọng, tụt huyết áp kháng trị và suy đa cơ quan. Ê-kíp điều trị phải triển khai đồng loạt nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như sử dụng thuốc vận mạch liều cao, lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền canxi và insulin liều cao để cải thiện huyết động, tăng co bóp cơ tim và hỗ trợ chuyển hóa tế bào.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo hơn, giảm dần liều vận mạch và chức năng các cơ quan từng bước hồi phục.

BV 19-8 ghi nhận liên tiếp các ca nguy kịch do tự sử dụng thuốc (Ảnh: BVCC)

Một trường hợp khác nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, nghi do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Theo người nhà, bệnh nhân bị đau khớp vai nên tự ý mua thuốc về uống trong khoảng một tháng.

Khi nhập viện, người bệnh xuất hiện vàng da rõ, rối loạn đông máu và có nguy cơ tiến triển nhanh đến hôn mê gan. Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã phải thực hiện thay huyết tương cấp cứu nhằm loại bỏ độc chất và hạn chế tổn thương gan.

Đáng chú ý, một ca bệnh khác nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt cao, tim đập nhanh và được chẩn đoán cơn bão giáp liên quan đến sử dụng Methamphetamine. Theo bác sĩ, chất kích thích này có thể làm tăng phóng thích catecholamine, từ đó khởi phát hoặc làm nặng thêm cơn bão giáp - một tình trạng nội tiết cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực với các biện pháp như an thần, thở máy, kiểm soát nhịp tim, dùng thuốc kháng giáp, corticoid và hỗ trợ đa cơ quan.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tiếp nhận nam bệnh nhân 30 tuổi bị tổn thương thận cấp sau khi tự ý dùng thuốc. Trước đó khoảng 2 tuần, người bệnh có đau lưng kèm theo đau đầu và sốt 38°C. Bệnh nhân không tới khám tại cơ sở y tế mà tự mua thuốc giảm đau hạ sốt về uống trong 5 ngày. Sau 5 ngày, tình trạng đau lưng và đau đầu đỡ, không còn sốt.

Tuy nhiên, sau khi dừng thuốc khoảng 2 ngày người bệnh thấy mệt, ăn uống không ngon miệng kèm theo có cảm giác buồn nôn, nôn khan; mặc dù vẫn uống hơn 1500 ml nước mỗi ngày nhưng thấy lượng nước tiểu ít dần, hai chân phù tăng nên đi khám tại Bệnh viện 19-8.

Cảnh báo về tình trạng ngộ độc thuốc do tự ý sử dụng, bác sĩ Chu Đức Thành, Khoa điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện 19-8 cho biết việc dùng thuốc không theo chỉ định tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng, đặc biệt khi người dân tự ý tăng liều, phối hợp nhiều loại thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

“Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng chỉ vì dùng thuốc theo truyền miệng hoặc nghĩ là ‘thuốc quen’ nên an toàn. Trên thực tế, mỗi loại thuốc đều có liều điều trị, giới hạn an toàn và chống chỉ định riêng. Khi dùng sai, thuốc có thể trở thành chất độc, gây tổn thương tim mạch, gan, thận, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Thành phân tích.

Đáng lo ngại, nhiều người có thói quen tự ý mua thuốc điều trị kéo dài mà không được theo dõi, dẫn đến tích lũy độc tính và phát hiện muộn khi đã xuất hiện biến chứng nặng như suy gan, suy thận hay rối loạn tim mạch.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau bụng, lơ mơ, khó thở, sốt cao, co giật hoặc rối loạn ý thức sau khi dùng thuốc, thực phẩm hay bất kỳ chất lạ nào, người dân cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự theo dõi tại nhà hoặc tiếp tục dùng thuốc.

“Việc phát hiện sớm trong ‘giờ vàng’ giúp loại bỏ độc chất, hạn chế tổn thương cơ quan và tăng cơ hội hồi phục. Ngược lại, chậm trễ có thể khiến tình trạng diễn tiến nhanh sang suy đa cơ quan, làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề”, bác sĩ nhấn mạnh.