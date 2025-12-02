Đề xuất miễn 1 năm tiền đóng BHYT cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng).

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) nêu ý kiến phản ánh của cử tri về vấn đề gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh.

"Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch, đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị tối ưu", bà Tú Anh nói.

Nữ đại biểu đưa ra thống kê tiền thuốc luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh, hiện khoảng 33% (giảm từ mức 40-50% những năm trước). Do đó, bà kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.

Theo bà Tú Anh, nên ưu tiên các thuốc có bằng chứng lâm sàng mạnh, hiệu quả được chứng minh rõ ràng; danh mục được cập nhật một cách linh hoạt và theo kịp tiến bộ y học quốc tế. Đồng thời gắn việc mở rộng danh mục với cơ chế đánh giá hiệu quả - chi phí, đảm bảo việc chi trả vừa căn cơ, vừa bền vững.

Đại biểu tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt trong thời gian vừa qua.

"Hiện nay, Nhà nước đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Như vậy, nếu bảo hiểm y tế cũng được cấp miễn phí, an sinh xã hội sẽ được bảo đảm, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng cao", bà Tú Anh đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội).

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, miễn viện phí là điều kiện tốt để tạo ra đột phá trong khám chữa bệnh.

Theo chủ trương, việc miễn phí toàn dân sẽ thực hiện từ năm 2030 theo lộ trình phù hợp. Song, ông Trí đề nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm, đặc biệt cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính.

"Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo rất khó khăn, bệnh nhân ung thư đang điều trị với thuốc rất đắt. Rất mong được giúp ngay cho người bệnh, không đợi đến năm 2030", đại biểu chia sẻ.

Cạnh đó, ông Trí cho rằng, cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, phác đồ chẩn đoán và điều trị chuẩn, đi kèm với yếu tố thuận tiện.

"Tức là chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất, thực hiện việc phân tuyến thực chất, không bị phụ thuộc, xóa bỏ trần thanh toán bảo hiểm y tế mà phải làm thật", ông Trí góp ý.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn Phú Thọ).

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn Phú Thọ) đánh giá cao dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Theo đó, từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Đại biểu nhấn mạnh đây là điều người dân rất mong chờ, từ đó, đặt ra yêu cầu phải có lộ trình chuẩn bị; trước mắt, ưu tiên thực hiện với nhóm người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm người yếu thế; để tạo điều kiện cho các đối tượng này được tiếp cận khám sức khỏe, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận y tế trong cả nước.

Bà Ngọc phân tích, hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương còn rất khó khăn, chưa đồng đều giữa các nơi, vùng miền trong cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi kinh tế - xã hội còn khó khăn; các điều kiện về cơ sở vật chất chưa đáp ứng, máy móc, thiết bị, hệ thống mạng, công nghệ thông tin để thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân vô cùng khó khăn.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt đội ngũ bác sĩ, nguồn nhân lực, những người có thể thực hiện được nhiệm vụ trong môi trường điện tử.

Từ đó, bà Ngọc đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành định mức chi, cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết nên quy định theo hướng phấn đấu từ năm 2026 thực hiện và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân; tránh tạo áp lực, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

"Bởi thực tế hệ thống công nghệ thông tin ở cơ sở khó có thể đáp ứng được ngay yêu cầu thực hiện tạo lập sổ sức khỏe điện tử; đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần quy định lộ trình dài hơn, trước mắt tập trung thực hiện ở những địa bàn đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực", đại biểu Ngọc nói thêm.