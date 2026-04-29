Sự nghiệp của 3 nữ ca sĩ từng vướng ồn ào với Châu Đăng Khoa

(VTC News) -

Có sự nghiệp thành công, song nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vướng không ít ồn ào. Năm 2020, hai nữ ca sĩ Orange và LyLy đồng loạt tố công ty Superbrothers của Châu Đăng Khoa quỵt tiền, ăn chặn cát-xê. Châu Đăng Khoa phản hồi lại tố cáo, nói rằng "chỉ là sai sót tài chính".

Đến năm 2024, nữ ca sĩ Sofia tiếp tục tố công ty của Châu Đăng Khoa mập mờ tài chính, ăn chặn tiền bạc và chèn ép nghệ sĩ. Vụ việc gây tranh cãi một thời gian dài.

Sau khi bước ra khỏi ồn ào, sự nghiệp của cả 3 nữ ca sĩ này đều có nhiều thay đổi.

LyLy trở thành "diễn viên trăm tỷ"

Sau khi rời công ty của Châu Đăng Khoa vào năm 2020 vì mâu thuẫn tài chính và định hướng, LyLy hoạt động tự do. Cô phát triển sự nghiệp ca - nhạc sĩ độc lập và gặt hái thành công đáng kể.

Đến năm 2021, cô xin lỗi và giảng hòa với Châu Đăng Khoa, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn với tư cách nhạc sĩ. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1996 nhanh chóng nổi tiếng khi sở hữu nhiều bản hit như 24h, Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường (Amee)…

Năm 2025, Lyly tham gia Em xinh say hi. Việc dừng chân khá sớm tại chương trình cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

LyLy thành công ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.

Vào dịp Tết Nguyên đán 2026, LyLy gây chú ý khi lấn sân màn ảnh rộng với vai nữ chính "chị Bờ Vai" Hải Linh trong phim Thỏ ơi của Trấn Thành. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, giúp LyLy ghi tên vào danh sách “mỹ nhân trăm tỷ” mới của Vbiz.

Ở tuổi 30, LyLy được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc, phong cách nữ tính và cuốn hút hơn. Trước đó, cô từng chia sẻ về giai đoạn đối mặt với trầm cảm và biến cố sức khỏe nhưng hiện đã dần cân bằng, tích cực hơn trong cuộc sống.

Orange sự nghiệp thăng tiếng

Sau những tranh chấp ồn ào với công ty của Châu Đăng Khoa, ca sĩ Orange rời công ty vào tháng 4/2020. Cô bước vào giai đoạn hoạt động độc lập trong sự nghiệp. Đây là bước ngoặt lớn khiến cô phải tự định hướng lại con đường âm nhạc của mình.

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 nhanh chóng tạo dấu ấn với hình ảnh mới mẻ, cá tính và âm nhạc mang màu sắc hiện đại, rõ nét.

Sự nghiệp của Orange ngày càng thăng tiến.

Những năm qua, Orange nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi gặt hái thành công ở nhiều gameshow. Năm 2023, cô giành giải Á quân khi tham gia The Mask Singer Vietnam. Đến năm 2024, Orange tiếp tục trở thành Á quân cuộc thi Our song Vietnam.

Tham gia chương trình Em xinh say hi mùa đầu tiên, nữ ca sĩ cũng bứt phá để lọt vào Best 5 (Top 5 chung cuộc). Đến thời điểm hiện tại, Orange cũng được đánh giá là một trong số những nữ ca sĩ Gen Z tài năng và nổi tiếng nhất nhì Vbiz.

Sofia loay hoay với nghề

Đầu năm 2024, Sofia bất ngờ tố bị công ty quản lý của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chèn ép. Sau đó, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã đáp trả và cho rằng Sofia bịa chuyện. Việc cả hai đấu tố qua lại cũng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" trong thời gian dài.

Sau khi rời công ty của Châu Đăng Khoa, Sofia thông báo thành lập công ty riêng. Cô hoạt động độc lập với phong cách mới, có thể nhận show, đi diễn và ra sản phẩm bình thường.

Sofia vẫn loay hoay với nghề.

Cuối năm 2024, nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Thời điểm đó, cô thừa nhận bản thân phải bắt đầu lại sự nghiệp từ số 0. Tâm sự về khoảng thời gian "ở ẩn", Sofia cho biết chọn cách ở nhà nghe nhạc thiền, thư giãn và viết nhạc. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ vì mong muốn bản thân thay đổi, đẹp hơn trong mắt khán giả.

Kể từ đó đến nay, Sofia không ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc nào. Thời gian qua, giọng ca sinh năm 2000 sống kín tiếng. Cô vẫn thỉnh thoảng đi diễn và chia sẻ những đoạn video cover trên trang cá nhân. Sở hữu giọng hát nội lực vì vậy nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn thấy sự trở lại mạnh mẽ của Sofia.