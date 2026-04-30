Loạt xe xanh ra mắt thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4

Wuling Macaron: Giá từ 269 triệu đồng

Mẫu xe điện mini Wuling Macaron thay thế cho dòng Mini EV trước đây. Điểm nâng cấp lớn nhất nằm ở thiết kế 5 cửa và kích thước tổng thể được gia tăng đáng kể. Cụ thể, xe có chiều dài 3.256 mm, rộng 1.510 mm và cao 1.578 mm, giúp không gian để chân và trần xe thoáng hơn.

Về vận hành, Macaron sử dụng mô-tơ điện công suất 40 mã lực, dẫn động cầu sau, tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Xe có hai tùy chọn pin LFP dung lượng 16,2 kWh và 25,1 kWh, tương ứng với quãng đường di chuyển 205 km và 300 km sau một lần sạc đầy. Đáng chú ý, phiên bản 300 km được trang bị phanh tay điện tử, phanh đĩa cả bốn bánh, màn hình giải trí 8 inch và tích hợp cổng sạc nhanh chuẩn CCS2 phổ biến tại Việt Nam.

KIA Sorento Hybrid: Chưa có giá chính thức

Mẫu SUV cỡ D KIA Sorento bản nâng cấp 2026 sử dụng động cơ lai (hybrid) đã bắt đầu được trưng bày và nhận đặt cọc tại đại lý. Xe trang bị hệ thống truyền động kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6L (178 mã lực) và mô-tơ điện (65 mã lực), cho tổng công suất 242 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được công bố ở mức 6,36 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Ngoài việc giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế mới với cụm đèn LED đặt dọc, Sorento Hybrid 2026 còn được bổ sung hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC giúp tăng độ ổn định khi vào cua. Nội thất nổi bật với cụm màn hình cong kép 12,3 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Bose và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Phiên bản cao cấp nhất còn sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), tăng khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

BYD Dolphin 2026: Giá 569 triệu đồng

Dòng xe điện cỡ B BYD Dolphin vừa có phiên bản mới với thay đổi quan trọng về nguồn gốc khi chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan. Xe được kéo dài thêm 165 mm chiều dài tổng thể, đạt mức 4.290 mm, cùng trục cơ sở 2.700 mm mang lại không gian hàng ghế sau rộng rãi.

Hệ thống pin của Dolphin 2026 cũng được nâng cấp từ 44,9 kWh lên 50,25 kWh, giúp tầm hoạt động tăng lên 435 km cho mỗi lần sạc đầy. Xe sở hữu mô-tơ điện công suất 94 mã lực và hỗ trợ sạc nhanh DC 60kW, cho phép sạc từ 20% đến 80% trong vòng 30 phút. Các tiện ích bên trong bao gồm màn hình trung tâm 12,8 inch có thể xoay, hỗ trợ điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt và kết nối điện thoại thông minh không dây.

Việc đồng loạt ra mắt các mẫu xe mới cho thấy các hãng sản xuất đang tập trung tối ưu hóa giá thành và công nghệ để tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Việt Nam.