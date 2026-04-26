VinFast Amio - xe máy điện 'hai yên, có bàn đạp' cho lứa tuổi học sinh

(VTC News) -

An tâm giao xe, con tự tin đến trường

Yếu tố tiên quyết thuyết phục phụ huynh lựa chọn Amio là thiết kế an toàn, hoàn toàn phù hợp với nhóm người dùng học sinh. Đây là mẫu xe duy nhất trong dải sản phẩm hiện hành của VinFast được tích hợp cụm bàn đạp, cho phép các em sử dụng như một chiếc xe đạp bình thường trong trường hợp quên sạc điện, tạo sự chủ động trên mọi hành trình.

“Xe có sẵn cả bàn đạp nên lỡ con quên sạc pin ở nhà thì vẫn có thể đạp túc tắc về được, không sợ cảnh dắt bộ giữa trưa nắng. Xe cũng có tốc độ vừa phải, giới hạn ở 30 km/h, phanh bóp rất êm nên đảm bảo an toàn khi lưu thông”, chị Thu Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) lý giải về quyết định chốt Amio cho con gái học lớp 11.

Trong khi đó, nhận định về hệ thống an toàn của xe, kênh YouTube đánh giá xe Mạnh Phát dành nhiều lời khen ngợi. “Phanh cơ dễ điều khiển, rất nhẹ nhàng và an toàn”, đại diện kênh này cho biết. Việc sử dụng phanh cơ kết hợp cùng hệ thống giảm chấn thủy lực êm ái giúp “các tay lái nhỏ tuổi” dễ kiểm soát xe, không bị giật mình khi phanh gấp.

Amio có các thông số được “đo ni đóng giày” cho vóc dáng học sinh. Chiều cao yên chỉ ở mức 750 mm và khoảng sáng gầm 130 mm, giúp các em dễ dàng chống chân và xử lý tình huống. Xe còn được trang bị pin LFP nổi tiếng với độ bền và tính an toàn thay vì ắc quy chì như đa số những mẫu xe cho học sinh trên thị trường hiện nay.

Giá mềm, chi phí “học sinh”

Một lợi thế khác giúp Amio tạo sức hút mạnh mẽ nằm ở chi phí sở hữu. Với mức giá bán đề xuất bao gồm cả pin và sạc chỉ 13,9 triệu đồng, phụ huynh đã có thể trang bị cho con một phương tiện đi lại bền bỉ, an toàn. Hiện nay Amio còn đang được VinFast áp dụng ưu đãi 6% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và mức hỗ trợ 2% tương đương 100% lệ phí trước bạ.

“Nếu có xe xăng chuyển đổi sang Amio, khách hàng còn được tặng thêm 5% giá xe theo chương trình “thu xăng đổi điện” của VinFast. Chính sách này chỉ áp dụng đến hết tháng 4/2026”, tư vấn bán hàng một đại lý VinFast tại Hà Nội cho biết. Như vậy, tính tổng ưu đãi trong tháng 4, giá lăn bánh của VinFast Amio chỉ còn khoảng 12 triệu đồng.

Mức giá này mang lại cho người dùng một mẫu xe với ưu thế vận hành vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Reviewer kênh YouTube Top 5 cho rằng, với quãng đường đi được sau một lần sạc đầy là 65 km, mẫu xe của VinFast hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhóm người dùng học sinh.

“Với những bạn học sinh đi học hàng ngày, dung lượng pin như vậy là đủ để sử dụng 2-3 ngày mới phải sạc lại”, đại diện kênh Top 5 nhận xét. Đặc biệt, chính sách bảo hành pin lên tới 8 năm và bảo hành xe 6 năm giúp phụ huynh yên tâm hơn về độ bền cũng như chi phí sử dụng trong dài hạn.

Với cơ chế linh hoạt của một chiếc xe “lai”, trải nghiệm sử dụng thực tế tiện lợi và mức giá dễ tiếp cận, VinFast Amio được đánh giá là lựa chọn thiết thực nhất cho tệp khách hàng học sinh.