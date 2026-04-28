OMODA 4 bắt đầu sản xuất, đặt mục tiêu bán 1 triệu xe vào năm 2027

Tại Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery (IBS), OMODA & JAECOO chính thức đưa dòng xe OMODA 4 vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Đây là mẫu xe chủ lực trong kế hoạch toàn cầu hóa giai đoạn 2.0, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu đạt doanh số 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2027 của thương hiệu này.

OMODA 4 chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Về thiết kế, OMODA 4 đi theo phong cách cơ khí (Cyber Mecha) với các đường nét góc cạnh và hình khối rõ rệt. Điểm nhấn ở ngoại thất là cụm đèn chiếu sáng phía trước tạo hình tia sét và thân xe sử dụng các bề mặt hình học tạo hiệu ứng thị giác ba chiều. Nhà sản xuất cho biết thiết kế này đã được tối ưu hóa về mặt khí động học để đảm bảo hiệu suất vận hành.

Bên trong xe, không gian nội thất được bố trí theo dạng khoang lái phi thuyền, hướng sự tiện dụng về phía người điều khiển. Một số chi tiết mô phỏng xe đua như nút khởi động dạng lật được trang bị để tăng trải nghiệm sử dụng. Ngoài ra, xe sở hữu màn hình trung tâm 13,2 inch, hệ thống quan sát toàn cảnh 540 độ và bàn sạc điện thoại không dây công suất 50W.

Khoang lái của OMODA 4 được trang bị màn hình trung tâm 13,2 inch cùng hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao.

Về mặt an toàn và hỗ trợ lái, mẫu xe này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với 16 tính năng khác nhau. Trong thời gian tới, hãng dự kiến tích hợp thêm trợ lý giọng nói sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn để tăng khả năng nhận diện cá nhân và hỗ trợ các chức năng giải trí. Hệ thống thông tin trên xe cũng tích hợp sẵn nhiều ứng dụng trò chơi điện tử phục vụ người dùng khi dừng đỗ.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, dòng xe này còn có biến thể hiệu suất cao mang tên OMODA 4 ULTRA. Phiên bản này được bổ sung bộ phụ kiện thân xe (body kit) thể thao, tính năng hỗ trợ xuất phát nhanh (Launch Control) và tinh chỉnh lại hệ thống treo cũng như hệ thống lái để tăng độ phản hồi khi di chuyển ở tốc độ cao.

Việc xuất xưởng OMODA 4 là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của Tập đoàn Chery – công ty mẹ của OMODA & JAECOO. Tính đến năm 2025, thương hiệu đã hiện diện tại 64 thị trường quốc tế. Song song với động cơ đốt trong, hãng đang tập trung vào công nghệ xe lai để tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, nhằm cạnh tranh trong phân khúc xe năng lượng mới tại nhiều khu vực.