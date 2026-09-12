Loạt công nhân nghi ngộ độc: Lãnh đạo TP Huế yêu cầu làm rõ nguyên nhân

(VTC News) -

Theo đó, ông Phan Quý Phương, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp TP Huế và ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm hỏi các công nhân đang điều trị tại đây.

Lãnh đạo TP Huế yêu cầu bệnh viện tập trung cao nhất cho công tác cấp cứu, điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử trí các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Công ty dệt may Scavi Huế để điều tra, xác minh nguyên nhân. Khẩn trương hoàn thiện các quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ theo quy định.

Việc xử lý phải được thực hiện khẩn trương, khách quan, chính xác, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP Huế thăm hỏi công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nghi do ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Trần Bốn)

Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang có xu hướng ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được xác định và đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm rõ trên cơ sở kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ và các thông tin liên quan.

UBND TP Huế tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm xử lý dứt điểm vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, thời gian xảy ra vụ ngộ độc tập thể khoảng 10h ngày 11/9. Tính đến 14h45 ngày 11/9 có 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện. Trong đó, có 30 người đang điều trị tại khoa cấp cứu; 10 ca điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới; 1 ca điều trị tại khoa hồi sức tích cực (phản vệ độ 2).

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Huế, đến tối 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 95 trường hợp và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 13 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc.

Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng với chẩn đoán ban đầu viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm. Trong số này, có những trường hợp ổn, sau khi đến khám được điều trị tại nhà.

Theo đánh giá ban đầu của cơ sở điều trị, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát để kịp thời xử trí nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường.