Link xem trực tiếp CLB Đồng Nai vs Sài Gòn United, 18h ngày 6/10

(VTC News) -

Trận Đồng Nai đấu với Sài Gòn diễn ra lúc 18h ngày 6/10 trên sân vận động Bình Phước. Đây là một trong ba trận đấu muộn của vòng loại, có ý nghĩa xác định những tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Đồng Nai vs Sài Gòn trên kênh nào?

Trận Đồng Nai đấu với Sài Gòn ngày 6/10 được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, gồm website chính thức tại địa chỉ fptplay.vn và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên FPT Play và TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play và TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Đồng Nai Sài Gòn được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360.

Link FPT Play trực tiếp Đồng Nai vs Sài Gòn hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đồng Nai vs Sài Gòn được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đồng Nai vs Sài Gòn (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-pho-dong-nai-binh-minh-sai-gon-6ac33f9aa724c52024fd10c7?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Đồng Nai vs Sài Gòn trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Đồng Nai vs Sài Gòn

Ở vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027, Đồng Nai tiếp Sài Gòn trên sân nhà. Xét về cấp độ thi đấu, đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn khi đang góp mặt tại V.League, còn đối thủ chơi ở giải hạng Nhất. Đây cũng là cơ hội để Đồng Nai tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới sau chuỗi 3 trận toàn thua tại V.League.

Công Phượng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công và dẫn dắt Đồng Nai ở trận đấu này. Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ nắm nhiều ưu thế trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, Sài Gòn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng tiền thân là Đồng Tháp đã có những thay đổi đáng kể trước mùa giải và được tăng cường đầu tư. Trong một trận đấu loại trực tiếp, sự chênh lệch giữa V.League và hạng Nhất cũng không đảm bảo chiến thắng cho đội được đánh giá cao hơn.