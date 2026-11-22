(VTC News) -

“Tiền đạo Sỹ Bách của Việt Nam đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước bằng một cú đánh gót tuyệt đẹp. Đội tuyển châu Á cuối cùng đã để thua Bỉ với tỷ số 3-2, nhưng đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc” - trích bài viết của FIFA.

Tối 20/11, U17 Việt Nam để thua 2-3 trước U17 Bỉ trong lần đầu tiên ra sân tại World Cup. Bất chấp thất bại, U17 Việt Nam là một trong những đội bóng để lại dấu ấn đậm nét trong lượt trận đầu tiên. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều cả về lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu, đại diện Đông Nam Á vẫn có bàn thắng mở tỉ số từ pha dứt điểm điệu nghệ của Lê Sỹ Bách.

U17 Việt Nam thi đấu ấn tượng trước U17 Bỉ.

Sau đó, U17 Bỉ liên tiếp ghi 3 bàn thắng. Bất ngờ xảy ra khi U17 Việt Nam chấp nhận đẩy cao đội hình và nhiều thời điểm dồn ép đối phương. Chu Ngọc Nguyễn Lực rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 sau cú đá phạt góc thành bàn đẹp mắt.

Những phút cuối cùng, đội bóng Á quân của châu Âu phải vất vả chống đỡ nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa từ tân binh của giải đấu.

FIFA cũng không quên dẫn lời HLV trưởng Cristiano Roland: “U17 Việt Nam ghi tên vào sử sách chỉ vì tham gia giải đấu này. Đó là điều chúng ta mong muốn cho Việt Nam, bóng đá tiếp tục phát triển và các cầu thủ ngày càng trưởng thành hơn. Đây là thế hệ vàng. Tôi tự hào về những gì họ đã đạt được trước Bỉ. Ngay từ đầu, chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi muốn chơi một trận đấu tuyệt vời”.

Trang chủ FIFA còn nhắc đến một loạt tân binh của giải đấu, trong đó có chiến thắng rất khó tin của Mozambique với tỉ số 4-0 trước Đan Mạch. Hy Lạp cũng đánh bại Ai Cập với tỉ số 1-2.

Ở trận đấu tiếp theo, U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11. Người hâm mộ đang kì vọng thầy trò HLV Roland có được chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.