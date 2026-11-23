(VTC News) -

Theo bảng thống kê được báo thể thao AS của Tây Ban Nha cập nhật ngày 22/11, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba tại U17 World Cup 2026 về tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng, đạt 40%. Đây là thành tích đáng chú ý khi đội bóng của huấn luyện viên Cristiano Roland vượt qua hàng loạt đại diện đến từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Trong bảng xếp hạng này, Costa Rica dẫn đầu với tỷ lệ 66,67%, theo sau là Colombia với 50%. U17 Việt Nam đứng ở vị trí thứ ba, xếp sau là Chile (36,36%), Tây Ban Nha (33,33%) và Ả Rập Xê Út (30%).

Đáng chú ý, nhiều đội tuyển được đánh giá cao tại giải đấu lại có tỷ lệ chuyển hóa thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. U17 Italy đạt 21,43%, trong khi Brazil chỉ đạt 15,38%. Nhật Bản và Pháp lần lượt ghi nhận tỷ lệ 12,5% và 11,54%, còn Argentina thậm chí chưa chạm mốc 10%, với vỏn vẹn 7,41%.

U17 Việt Nam đứng thứ ba tại World Cup U17 2026 về tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Thống kê này phản ánh khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của các đội tuyển, được tính bằng số bàn thắng chia cho tổng số cú sút. Tuy nhiên, tỷ lệ cao không đồng nghĩa với việc một đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ, bởi chỉ số còn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng các pha dứt điểm.

Ở trận đấu gần nhất gặp U17 Bỉ ngày 20/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 2-3 nhưng để lại những dấu ấn nhất định trên hàng công. Dù phải đối đầu với đại diện châu Âu có thể hình và thể lực vượt trội, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn ghi được hai bàn thắng.

Ngay phút thứ 4, Lê Sỹ Bách tạo nên khoảnh khắc ấn tượng khi thực hiện pha đánh gót kỹ thuật sau quả phạt góc, đưa bóng bay vào góc cao khung thành U17 Bỉ. Đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt với cú đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới đối phương, giúp U17 Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu do Flashscore thống kê cũng chỉ ra sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội. U17 Bỉ vượt trội về khả năng tiếp cận khung thành đối phương với 34 lần chạm bóng trong vòng cấm, so với 13 lần của Việt Nam. Đội bóng châu Âu có 12 cú sút trong vòng cấm, trong khi đại diện của Việt Nam chỉ thực hiện 4 pha dứt điểm ở khu vực này.

Sự khác biệt còn thể hiện ở khả năng triển khai bóng. U17 Bỉ thực hiện 437 đường chuyền, đạt độ chính xác 87%, trong khi Việt Nam có 357 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 85%. Ở khu vực một phần ba cuối sân, đội tuyển Bỉ thực hiện 167 đường chuyền, nhiều hơn gấp đôi con số 82 của Việt Nam.

U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại bảng G.