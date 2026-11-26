(VTC News) -

Trận U17 Uzbekistan đấu với U17 Italy diễn ra lúc 21h ngày 26/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng E FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Uzbekistan vs U17 Italy trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Uzbekistan đấu với U17 Italy ngày 26/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Uzbekistan và U17 Italy được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Uzbekistan vs U17 Italy hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Uzbekistan đấu với U17 Italy được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Uzbekistan đấu với U17 Italy (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-uzbekistan-u17-italy-6b067bb1fad4bb56ea1278f2?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Uzbekistan đấu với U17 Italy trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Uzbekistan vs U17 Italy

Sau thất bại 1-2 trước U17 Bờ Biển Ngà ở trận ra quân, U17 Uzbekistan nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 6-2 trước U17 Jamaica. Kết quả này cho thấy khả năng tấn công ấn tượng của đại diện Trung Á, đặc biệt là sự hiệu quả trong việc tận dụng sai lầm của đối phương. Dù vậy, những hạn chế bộc lộ ở lượt trận đầu tiên vẫn là vấn đề Uzbekistan cần khắc phục trước khi đối đầu với U17 Italy.

Trong khi đó, U17 Italy duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận. Đại diện châu Âu dễ dàng vượt qua Jamaica với tỷ số 6-0 trước khi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1. Điểm mạnh của Italy nằm ở khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ, dứt điểm hiệu quả và linh hoạt điều chỉnh chiến thuật tùy theo diễn biến trên sân.

Dù Uzbekistan đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đậm ở lượt trận trước, Italy vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và sự cân bằng giữa các tuyến. Nếu duy trì được thế trận chắc chắn và hạn chế sai sót, đại diện châu Âu hoàn toàn có thể khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.