(VTC News) -

Trận U17 Morocco đấu với U17 Tây Ban Nha diễn ra lúc 22h ngày 26/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng H FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Morocco vs U17 Tây Ban Nha trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Morocco đấu với U17 Tây Ban Nha ngày 26/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Morocco và U17 Tây Ban Nha được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Morocco vs U17 Tây Ban Nha hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Morocco đấu với U17 Tây Ban Nha được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Morocco đấu với U17 Tây Ban Nha (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-ma-roc-u17-tay-ban-nha-6b068082eb8ea5bebb5c9814?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Morocco đấu với U17 Tây Ban Nha trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Morocco vs U17 Tây Ban Nha

U17 Tây Ban Nha có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại U17 World Cup 2026 khi giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, ghi tới 20 bàn thắng và chưa một lần để thủng lưới. Sau chiến thắng 5-0 trước U17 Trung Quốc ở trận ra quân, đại diện châu Âu tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng màn vùi dập U17 Fiji với tỷ số 15-0. Những kết quả này phần nào lý giải vì sao Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, cuộc chạm trán U17 Morocco ở lượt trận cuối vòng bảng được dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn hơn cho Tây Ban Nha. Đại diện châu Phi sở hữu chất lượng đội hình tốt hơn đáng kể so với Trung Quốc và Fiji, qua đó trở thành phép thử đáng giá đối với sức mạnh của đội bóng xứ Bò tót.

Với lợi thế 6 điểm trong tay, U17 Tây Ban Nha chỉ cần một kết quả hòa để bảo đảm ngôi đầu bảng. Dẫu vậy, với phong độ và sức mạnh đã thể hiện, đại diện châu Âu nhiều khả năng vẫn hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và tạo đà tâm lý thuận lợi trước vòng knock-out.