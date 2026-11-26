(VTC News) -

Trận U17 Croatia đấu với U17 Cuba diễn ra lúc 23h ngày 26/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng H FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Croatia vs U17 Cuba trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Croatia đấu với U17 Cuba ngày 26/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Croatia và U17 Cuba được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Croatia vs U17 Cuba hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Croatia đấu với U17 Cuba được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Croatia đấu với U17 Cuba (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-croatia-u17-cuba-6b0685d3eb8ea5bebb5c9816?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Croatia đấu với U17 Cuba trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Croatia vs U17 Cuba

U17 Croatia bước vào cuộc đối đầu với U17 Cuba sau trận hòa 1-1 trước U17 Senegal. Trong khi đó, đại diện vùng Caribe vừa trải qua thất bại 3-5 trước U17 Tajikistan, qua đó bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự.

Trong 5 trận được thống kê, U17 Croatia ghi 7 bàn và để lọt lưới 5 lần. Về phía U17 Cuba, dù cho thấy khả năng tấn công khi ghi 3 bàn vào lưới Tajikistan, đội bóng này lại thiếu chắc chắn ở hàng thủ.

Với tương quan lực lượng hiện tại, Croatia được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động. Tuy nhiên, hiệu quả trong khâu tổ chức phòng ngự và khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công có thể quyết định kết quả trận đấu.