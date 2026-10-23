Link xem trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 23/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bắc Ninh diễn ra lúc 19h15 ngày 23/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Bắc Ninh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thể Công Viettel đấu với Bắc Ninh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Thể Công Viettel đấu với Bắc Ninh có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bắc Ninh được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thể Công Viettel vs Bắc Ninh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Bắc Ninh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel đấu với Bắc Ninh (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/the-congviettel-bac-ninh-6ad882c4ef3cc3882ff7078b

Để xem trực tiếp trận Thể Công Viettel đấu với Bắc Ninh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Bắc Ninh

Thể Công Viettel mở màn V.League 2026-2027 bằng chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai, nhưng không thể duy trì phong độ trong những vòng đấu tiếp theo. Đội bóng áo lính trải qua hơn một tháng không biết đến chiến thắng, liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ. Trận thua 0-1 trước Công An TP.HCM ở vòng đấu gần nhất càng khiến tình hình trở nên khó khăn.

Sau 4 vòng đấu, Thể Công Viettel mới đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, vị trí không tương xứng với tham vọng cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu. Những kết quả thiếu tích cực khiến HLV Velizar Popov chịu sức ép ngày càng lớn.

Trong khi đó, Bắc Ninh đang cho thấy khả năng thích nghi dù là đội bóng mới góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Đoàn quân của HLV Paulo Foiani không dễ bị khuất phục, kể cả khi đối đầu những đối thủ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đội bóng có xu hướng xây dựng thế trận chắc chắn, chú trọng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong những tình huống phản công. Cách tiếp cận này có thể gây ra không ít khó khăn cho Thể Công Viettel, nhất là khi đội chủ nhà đang chịu áp lực phải giành trọn 3 điểm.