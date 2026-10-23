Link xem trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An, 17h ngày 23/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 17h ngày 23/10 trên sân vận động Pleiku. Trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hoang-anh-gia-lai-song-lam-nghe-an-6ad881f2263f22e2f87249b5

Để xem trực tiếp trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An

Sau 4 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai mới có 3 điểm và chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ở vòng trước, đội bóng phố núi nhận thất bại 3-4 trước Ninh Bình trong trận đấu có tới 7 bàn thắng. Dù ghi được 3 bàn, Hoàng Anh Gia Lai vẫn phải trả giá bởi những sai sót trong khâu phòng ngự.

Tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai cần cải thiện khả năng bọc lót, hạn chế sai lầm cá nhân và giữ cự ly đội hình hợp lý. Nếu tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống như trận gặp Ninh Bình, đội bóng phố núi có nguy cơ phải nhận thêm một kết quả bất lợi.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đang có khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng và 2 trận hòa sau 4 vòng đấu, tạm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ duy trì lối chơi chặt chẽ, đề cao tính tập thể và tận dụng khá tốt những tình huống chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.