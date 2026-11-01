Đội của Công Phượng sở hữu thống kê đáng buồn nhất V.League

(VTC News) -

CLB Thành phố Đồng Nai trở thành đội đầu tiên trong lịch sử V.League đá 6 trận đầu tiên của mùa giải mà không ghi được bàn thắng nào.

Trong lịch sử, một số đội bóng từng có 4 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng là Thanh Hóa ở V.League 2019 hay An Giang trong nhiều giai đoạn tại V.League 2014 nhưng chưa ai sở hữu hàng công bế tắc như CLB Đồng Nai trong quãng khởi đầu mùa giải.

Công Phượng gặp chấn thương trong màu áo Đồng Nai.

Trong lịch sử, chuỗi trận không thắng dài nhất được ghi nhận là 11 và được thiết lập bởi An Giang (2014), Thanh Hóa (2019) và Đà Nẵng (2024 - 2025). Đà Nẵng và An Giang đều có được 3 điểm đầu tiên ở vòng 12. Trong khi đó, Thanh Hóa không biết mùi chiến thắng từ vòng 16 cho đến hết vòng 26.

Điểm chung là 3 đội này đều phải dự trận play-off trụ hạng. Kết quả là Đà Nẵng và Thanh Hóa giành quyền ở lại V.League còn An Giang xuống hạng.

Trong các vòng đấu tới tại V.League, CLB Đồng Nai tiếp tục gặp 3 đội bóng mạnh là Hà Nội, Công an TP.HCM và Ninh Bình. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng gặp các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng như Thanh Hóa, HAGL. Việc CLB Đồng Nai tiếp tục thua hoặc hòa đã được nhiều người dự đoán trước.

Nhưng nếu không sớm chấm dứt chuỗi phong độ yếu kém này, nguy cơ Đồng Nai trở lại hạng Nhất rất lớn.

Mùa này, cá nhân tiền đạo Nguyễn Công Phượng có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở đấu trường cúp Quốc gia cho CLB Đồng Nai.

Ở mặt trận V.League, Công Phượng chỉ đá 4/6 trận và thời lượng thi đấu chưa quá nhiều. Hai vòng vừa qua, tiền đạo này gặp chấn thương và vắng mặt. Sự vắng mặt của Công Phượng ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của Đồng Nai, nhất là khi các tiền đạo như Ivan, Thanh Bình, Tuấn Tài đều sa sút.