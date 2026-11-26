(VTC News) -

● Champions League Sporting 2 - 2 Man Utd Suarez 33’,80’ KẾT THÚC Fernandes 48’,50’ Thống kê trận đấu

Sáng 26/11 (giờ Việt Nam), Man Utd hòa 2-2 với Sporting Lisbon trên sân Jose Alvalade (Lisbon, Bồ Đào Nha) tại Champions League (Cúp C1 châu Âu). Dù Bruno Fernandes lập cú đúp, đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn không thể giành chiến thắng khi Senne Lammens liên tiếp mắc lỗi.

Thủ môn người Bỉ trải qua ngày thi đấu đáng quên tại Lisbon khi anh xử lý không tốt trong cả hai bàn thua của Man Utd. Chỉ 75 giây sau khi cản phá cú đá 11 mét của Luis Suarez, chính Lammens lại phạm lỗi tạo cơ hội cho Sporting Lisbon có quả phạt đền thứ hai. Lần này Suarez không mắc sai lầm, đưa Sporting vươn lên dẫn trước.

Man Utd hoà Sporting với tỷ số 2-2. (Ảnh: AP)

Ngoài sai lầm của Lammens, Man Utd cũng không chơi tốt trong hiệp một dù kiểm soát bóng tới 62%. Đội khách chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm với khả năng thành bàn theo đánh giá của siêu máy tính là 12%. Trong khi đó, Sporting Lisbon tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Cuối hiệp một, Amad Diallo đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Youri Tielemans phạm lỗi với Goncalo Inacio trước đó. Quyết định này gây tranh cãi bởi tiền vệ Man Utd đã chạm bóng trước khi va chạm với cầu thủ đối phương. VAR không thể can thiệp do trọng tài thổi còi trước khi Amad dứt điểm.

Bước sang hiệp hai, Man Utd chỉ mất 5 phút để đảo ngược tình thế nhờ cú đúp của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 48 và đưa “Quỷ đỏ” vượt lên bằng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Man Utd bị đẩy vào thế phòng ngự khi Sporting dồn đội hình lên tấn công. Đội chủ nhà giữ bóng 65% trong hiệp 2. Dù vậy, số cơ hội và chất lượng các pha uy hiếp của đại diện Bồ Đào Nha giảm đi so với hiệp một.

Man Utd chưa thắng trận nào dưới thời huấn luyện viên Mauricio Pochettino. (Ảnh: Reuters)

Khi Man Utd đang nắm lợi thế và chống đỡ tốt trước các pha tấn công của đối thủ, Lammens lại mắc sai lầm. Thủ môn người Bỉ để bóng tuột khỏi tay, tạo cơ hội cho Suarez ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Man Utd sau đó có thêm một lần đưa bóng vào lưới Sporting khi thủ môn Kaique đấm bóng về lưới nhà trong tình huống phạt góc. Dù vậy, sau khi xem lại video, trọng tài xác định Patrick Dorgu phạm lỗi với thủ môn đội chủ nhà và quyết định không công nhận bàn thắng.

Man Utd còn chịu thêm tổn thất khi Tielemans nhận thẻ vàng thứ hai trong thời gian bù giờ. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội chủ sân Old Trafford phải kết thúc trận đấu trong thế thiếu người kể từ khi Pochettino tiếp quản đội bóng.

Dù chưa thể giành chiến thắng, chiến lược gia người Argentina vẫn dành lời khen cho các học trò sau trận đấu.

“Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đó là một trận đấu khó khăn. Tôi thích cách toàn đội thi đấu trong suốt 90 phút, cũng như cá tính và bản lĩnh mà họ thể hiện. Chúng tôi đã phải trả giá ở rất nhiều tình huống then chốt”, Pochettino chia sẻ với TNT Sports.

Sau hai trận dưới thời Pochettino, Man Utd vẫn chưa biết đến chiến thắng và đã để thủng lưới 6 bàn. Đội chủ sân Old Trafford hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và Champions League.