(VTC News) -

Theo Sky Sports, ngày 24/11, Manchester United kháng cáo thành công tấm thẻ đỏ của Leny Yoro trong trận thua 0-4 trước Liverpool. Với quyết định của hội đồng độc lập thuộc Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), hậu vệ người Pháp không phải chấp hành án treo giò một trận và đủ điều kiện ra sân khi Man Utd tiếp đón Brentford trên sân Old Trafford cuối tuần này.

Trong trận đấu đầu tiên của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị thuyền trưởng Man Utd, Yoro phải nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 8 sau pha truy cản Alexander Isak ngay bên ngoài vòng cấm. Trọng tài Samuel Barrott xác định trung vệ 21 tuổi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Liverpool. Tổ trọng tài VAR sau đó cũng đồng tình với quyết định này.

Tận dụng quả đá phạt sau tình huống này, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Rio Ngumoha và Victor Munoz lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool.

Man Utd kháng cáo thành công tấm thẻ đỏ của Leny Yoro trong trận thua 0-4 trước Liverpool. (Ảnh: AP)

Sau trận đấu, HLV Pochettino phản đối quyết định của trọng tài khi cho rằng Isak đã mất quyền kiểm soát bóng do có pha chạm bóng quá mạnh. Chiến lược gia người Argentina cũng nhận định Man Utd đáng lẽ được hưởng quả phạt đền sau tình huống va chạm giữa Jeremy Jacquet và Bryan Mbeumo chỉ ít giây trước đó.

Ban đầu, Yoro phải chấp hành án treo giò một trận. Tuy nhiên, hôm 23/11, Man Utd gửi đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), kèm theo các bằng chứng cho thấy trọng tài đã mắc sai lầm khi rút thẻ đỏ đối với trung vệ này. Sau khi xem xét, hội đồng độc lập chấp nhận lập luận của đội chủ sân Old Trafford và quyết định hủy bỏ án phạt dành cho Yoro.

Theo luật bóng đá, một trong những yếu tố cần xem xét khi rút thẻ đỏ đối với hành vi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng (DOGSO) là khả năng cầu thủ tấn công “duy trì hoặc giành quyền kiểm soát bóng”.

Trong số mới nhất của chương trình Match Officials Mic’d Up, Howard Webb, người đứng đầu công tác trọng tài chuyên nghiệp tại Anh, bảo vệ cách xử lý tình huống của các trọng tài, dù không đưa ra kết luận dứt khoát về quan điểm cá nhân đối với sự việc.

“Tôi nghĩ nhìn chung, phần lớn mọi người sẽ cho rằng đó là quyết định chính xác khi Isak đang di chuyển rất nhanh về phía quả bóng. Quan điểm khác cho rằng Lammens có thể tiếp cận bóng trước. Tuy nhiên, điều đó vẫn còn gây tranh cãi. Chắc chắn đây không phải quyết định sai một cách rõ ràng”, Webb nhận định.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Dermot Gallagher cũng ủng hộ các quyết định của trọng tài trên sân trong cả hai tình huống.

“Nếu quan sát từ góc nhìn của trọng tài, đó có phải một pha phạm lỗi không? Đây là yếu tố đầu tiên cần xem xét. Câu trả lời là có. Cầu thủ đó có đang kiểm soát bóng không? Từ góc nhìn ấy, câu trả lời cũng là có. Tôi nghĩ phần lớn mọi người đều cho rằng một tấm thẻ đỏ sẽ được rút ra. Nếu trọng tài không rút thẻ đỏ ngay trong trận đấu, đó mới là điều bất ngờ”, Gallagher chia sẻ trên Sky Sports News.

Hiện FA chưa công bố văn bản giải thích chi tiết lý do hủy thẻ đỏ của Yoro. Dù vậy, việc trung vệ người Pháp thoát án treo giò là tin vui đối với HLV Pochettino trong bối cảnh Man Utd đang gặp nhiều khó khăn và phải nỗ lực thoát khỏi nhóm xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.