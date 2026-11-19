(VTC News) -

Ngày 18/11, huấn luyện viên Mauricio Pochettino chính thức có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington, bắt đầu công việc dẫn dắt Manchester United. Chiến lược gia người Argentina tiếp quản đội bóng trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang đứng trong nhóm xuống hạng tại Ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu.

Theo ESPN, Pochettino đáp chuyến bay từ Cincinnati đến Manchester sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với đội tuyển Mỹ. Ông lập tức đến Carrington để tham quan cơ sở vật chất, gặp gỡ các cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ, đồng thời chuẩn bị cho trận ra mắt gặp Liverpool trên sân Anfield vào ngày 22/11.

HLV Mauricio Pochettino đến Manchester United. (Ảnh: Manchester United)

Trong đoạn ghi hình, HLV Mauricio Pochettino không giấu được sự hào hứng khi bắt đầu vai trò mới. Ông chia sẻ: “Xin chào các cổ động viên Man Utd, tôi là Mauricio Pochettino. Tôi rất mong chờ được gặp gỡ các bạn. Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về các bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau mang lại mọi niềm hạnh phúc, cùng làm việc và kết nối với nhau”.

Trong lời nhắn gửi tới người hâm mộ, chiến lược gia 54 tuổi đề cao vai trò của sự cổ vũ từ khán đài, coi đây là nguồn động lực quan trọng để các cầu thủ nỗ lực thi đấu và đưa Man United trở lại vị thế vốn có.

“Đây sẽ là một mùa giải đặc biệt để các bạn ủng hộ, đồng thời thúc đẩy các cầu thủ của chúng ta chiến đấu hết mình trên sân cỏ nhằm giành lấy những kết quả mà chúng ta xứng đáng có được”, Pochettino nhấn mạnh.

Cùng Pochettino gia nhập Man United còn có 5 cộng sự thân tín gồm Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez, Alec Scott và Sebastiano Pochettino. Đây đều là những thành viên từng đồng hành cùng chiến lược gia người Argentina trong thời gian ông dẫn dắt các đội bóng Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Chelsea và đội tuyển Mỹ.

Pochettino bắt đầu nhiệm kỳ tại Old Trafford khi Man United đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Đội bóng hiện nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và có thể tụt xuống cuối bảng xếp hạng trước chuyến làm khách đến sân Liverpool ngày 22/11, nếu Crystal Palace và Sunderland đạt kết quả thuận lợi.

Trước đó, Michael Carrick phải rời ghế huấn luyện chỉ 10 tháng sau khi được bổ nhiệm thay Ruben Amorim. Man United đã trải qua 80 ngày không biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng đấu, “Quỷ đỏ” mới có 8 điểm, đồng thời bị nhóm cạnh tranh suất dự Champions League bỏ xa tới 10 điểm.