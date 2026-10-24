Link xem trực tiếp bóng đá Huế vs TP.HCM 15h30 ngày 24/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Huế đấu với TP.HCM thuộc vòng 4 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 24/10 trên sân vận động Tự Do. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Huế đấu với TP.HCM trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Huế vs TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Huế đấu với TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Huế đấu với TP.HCM có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Huế đấu với TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Huế vs TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Huế đấu với TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Huế đấu với TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hue-tp-ho-chi-minh-6ad826e2eb8ea5bebb5c96da?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Huế đấu với TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Huế vs TP.HCM

CLB Huế bước vào cuộc tiếp đón TP.HCM trên sân Tự Do với áp lực phải cải thiện thành tích sau khởi đầu không như mong đợi. Qua 3 vòng đấu, đội bóng cố đô chỉ giành được một điểm, ghi 2 bàn thắng và nhận tới 7 bàn thua. Trở về thi đấu trên sân nhà, Huế kỳ vọng tận dụng lợi thế sân bãi để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Ở phía đối diện, CLB TP.HCM cũng chưa có được phong độ ổn định khi mới giành 3 điểm sau 3 lượt trận. Thất bại 1-2 trước Becamex TP.HCM ở vòng gần nhất khiến thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương tiếp tục chịu sức ép về kết quả. Dù vậy, đội khách vẫn sở hữu những phương án tấn công đáng chú ý với Jermie Dwayne Lynch, Hồ Sỹ Giáp và Nguyễn Công Thành.