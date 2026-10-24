Link xem trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng 18h ngày 24/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng diễn ra lúc 18h ngày 24/10 trên sân vận động Hà Tĩnh. Trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Hải Phòng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Hải Phòng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Hải Phòng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Hải Phòng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hong-linh-ha-tinh-hai-phong-6ad8844f0f3b7987de0207c8

Để xem trực tiếp trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Hải Phòng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Sau 4 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 7 điểm với 2 trận thắng, một trận hòa và một thất bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, đội bóng miền Trung duy trì lối chơi chặt chẽ, chú trọng sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Nhờ đó, Hà Tĩnh vẫn giành được những kết quả khả quan dù không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng có 7 điểm sau 4 trận, với thành tích 2 thắng, một hòa và một thua. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã ghi tới 10 bàn thắng, cho thấy sức tấn công đáng gờm. Dù vậy, việc nhận 8 bàn thua cũng phản ánh những hạn chế trong hệ thống phòng ngự của đội bóng đất Cảng.

Hải Phòng đang có sự hưng phấn sau chiến thắng 5-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng gần nhất. Trước đó, đội bóng này cũng vượt qua HAGL 3-1 ngay trên sân Pleiku. Hai kết quả thuyết phục giúp các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm thêm tự tin khi tiếp tục thi đấu xa nhà.