Link xem trực tiếp bóng đá Đồng Nai vs Nam Định 18h ngày 24/10, giải V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Đồng Nai và Nam Định diễn ra lúc 18h ngày 24/10 trên sân vận động Bình Phước. Trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đồng Nai vs Nam Định trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đồng Nai đấu với Nam Định được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Đồng Nai đấu với Nam Định có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đồng Nai và Nam Định được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đồng Nai và Nam Định hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đồng Nai và Nam Định được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đồng Nai đấu với Nam Định (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-pho-dong-nai-thep-xanh-nam-dinh-6ad8839da292d9fc4b58a021

Để xem trực tiếp trận Đồng Nai đấu với Nam Định trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đồng Nai vs Nam Định

Đồng Nai bước vào cuộc tiếp đón Nam Định với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên, đội chủ nhà được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ đang duy trì phong độ ổn định.

Sau 4 vòng đấu, Đồng Nai mới giành được một điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, trong khi hàng phòng ngự đã 6 lần để lọt lưới.

Trái ngược với Đồng Nai, Nam Định đang có khởi đầu tương đối thuận lợi. Sau 4 trận, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành 7 điểm với 2 chiến thắng, một trận hòa và một thất bại, qua đó đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hàng công đội bóng thành Nam cũng thể hiện hiệu suất khá tốt khi ghi được 7 bàn thắng.

Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước tiếp thêm sự tự tin cho Nam Định trước chuyến làm khách này. Dù không có sự phục vụ của Xuân Son vì chấn thương và Rumulo do án treo giò, đội khách vẫn sở hữu lực lượng có chất lượng và kinh nghiệm thi đấu vượt trội.