Link xem trực tiếp bóng đá Aston Villa vs Man City 18h30 ngày 24/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Aston Villa và Man City diễn ra lúc 18h30 ngày 24/10 trên sân vận động Villa Park. Trận đấu thuộc vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Aston Villa vs Man City trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Aston Villa đấu với Man City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Aston Villa đấu với Man City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Aston Villa và Man City được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Aston Villa vs Man City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Aston Villa đấu với Man City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Aston Villa đấu với Man City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/aston-villa-manchester-city-6ad9aa94f44ac78328eccedf

Để xem trực tiếp trận Aston Villa đấu với Man City trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Aston Villa vs Man City

Man City đang duy trì phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa giải 2026-2027. Đội bóng thành Manchester giành chiến thắng ở 10 trong 11 trận trên mọi đấu trường, chỉ một lần thất bại khi để thua PSG 2-4 tại Champions League. Sau trận thua này, Man City nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town.

Không chỉ duy trì thành tích toàn thắng, Man City còn thể hiện sức mạnh đáng kể trên hàng công. Sau 7 vòng Premier League, họ ghi 19 bàn, trung bình gần 3 bàn mỗi trận. Khả năng kiểm soát thế trận cùng sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp đội bóng của Maresca liên tục tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Aston Villa đang từng bước cải thiện phong độ sau giai đoạn nhập cuộc không như kỳ vọng. Đoàn quân của HLV Unai Emery hiện đứng thứ 12 tại Ngoại Hạng Anh với 8 điểm, nhưng những kết quả gần đây cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Aston Villa thắng 2 trong 3 vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đáng chú ý là chiến thắng 1-0 trên sân Newcastle.