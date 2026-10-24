Link xem trực tiếp bóng đá Hưng Yên vs Long An 18h ngày 24/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Hưng Yên đấu với Long An thuộc vòng 4 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 24/10 trên sân vận động PVF. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Hưng Yên đấu với Long An trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hưng Yên vs Long An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hưng Yên đấu với Long An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hưng Yên đấu với Long An có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hưng Yên và Long An được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Hưng Yên vs Long An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hưng Yên đấu với Long An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Hưng Yên đấu với Long An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hung-yen-long-an-6ad827779a07dc989283430f?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hưng Yên đấu với Long An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hưng Yên vs Long An

Sau ba trận đấu, Hưng Yên giành được hai chiến thắng và một trận hòa, sở hữu bảy điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +10. Thành tích này giúp Hưng Yên duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu và cho thấy sức mạnh đáng kể trên hàng công. Với nền tảng thể lực tốt, tốc độ trong các pha lên bóng cùng nhiều phương án tiếp cận khung thành, Hưng Yên thường xuyên đặt hàng phòng ngự đối phương dưới sức ép lớn.

Trái ngược với đội chủ nhà, Long An chưa tìm được sự ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải. Đội bóng miền Tây mới giành một điểm sau ba vòng và vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Dù tổ chức phòng ngự tương đối tốt ở một số thời điểm, đội khách vẫn thiếu sự sắc bén trong những tình huống tấn công quyết định.