Link xem trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An 18h ngày 7/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 18h ngày 7/11 trên sân vận động Lạch Tray. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hải Phòng đấu với Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hải Phòng đấu với Sông Lam Nghệ An có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hải Phòng đấu với Sông Lam Nghệ An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hải Phòng đấu với Sông Lam Nghệ An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hai-phong-song-lam-nghe-an-6aea9630230e515a9d63112a?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hải Phòng đấu với Sông Lam Nghệ An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An

Hải Phòng có bước chạy đà thuận lợi trước vòng 7 V.League 2026-2027 khi vừa đánh bại Đồng Nai với tỷ số 1-0. Chiến thắng ở vòng đấu trước giúp đội bóng đất Cảng chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân nhà, đồng thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau 6 vòng đấu, Hải Phòng tích lũy được 9 điểm và tạm xếp thứ 7. Kết quả tích cực này cũng tạo thêm động lực để thầy trò đội chủ sân Lạch Tray hướng đến mục tiêu giành điểm ở cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đang gây bất ngờ với màn trình diễn ổn định kể từ đầu mùa. Không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao và đặt niềm tin vào lực lượng cầu thủ trẻ trưởng thành từ hệ thống đào tạo của câu lạc bộ, đại diện xứ Nghệ vẫn duy trì thành tích bất bại sau 6 trận.

Ở vòng đấu gần nhất, Sông Lam Nghệ An cầm hòa đương kim vô địch Công an Hà Nội với tỷ số 1-1, dù phải thi đấu trong thế thiếu người.