Ronaldo đột ngột giã từ ĐTQG Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus 'không thấy có lỗi gì'

(VTC News) -

Tại buổi họp báo ngày 6/11, huấn luyện viên Jorge Jesus trả lời các câu hỏi liên quan đến quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Khi được hỏi liệu bất đồng giữa hai người có khiến Ronaldo quyết định giải nghệ sớm hơn dự kiến hay không, nhà cầm quân 72 tuổi phủ nhận trách nhiệm.

“Có lẽ mọi chuyện đã diễn ra sớm hơn, nhưng không phải vì tôi. Ronaldo hiểu rằng dù còn được triệu tập bao nhiêu lần, cuối cùng cậu ấy cũng phải chia tay đội tuyển. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi”, ông nói.

“Tôi không cảm thấy có lỗi về việc Ronaldo ra đi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Những gì Ronaldo đã làm cho bóng đá Bồ Đào Nha không thể bị lãng quên. Tôi sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó, bởi cậu ấy luôn là một biểu tượng”.

Dù vậy, ông thừa nhận tên tuổi của mình khó tránh khỏi việc bị gắn với thời điểm Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Huấn luyện viên Jorge Jesus. (Ảnh: Reuters)

“Nếu chuyện này không xảy ra trong đợt tập trung hiện tại, Ronaldo vẫn có thể đưa ra quyết định ở một thời điểm khác. Dù thế nào, tên tôi vẫn sẽ gắn liền với việc Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia, trừ khi cậu ấy trở lại thi đấu vào năm 2030”, ông nói.

Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha hôm 5/11, chỉ một ngày trước khi ban huấn luyện công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại UEFA Nations League.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa tiền đạo 41 tuổi và HLV Jorge Jesus. Mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 10, khi Ronaldo tự ý rời trại tập trung của đội tuyển tại Copenhagen để phản đối những phát biểu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sau đó quyết định kỷ luật đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, HLV trưởng Bồ Đào Nha thừa nhận ông không biết nguyên nhân thực sự khiến Ronaldo thay đổi quyết định. Chỉ một tháng trước, tiền đạo này vẫn bác bỏ khả năng chia tay đội tuyển quốc gia.

“Các bạn nên hỏi chính Ronaldo. Tôi không biết tại sao cậu ấy đưa ra quyết định này. Cậu ấy lẽ ra sẽ luôn đồng hành cùng tôi. Nhưng đó là quyết định của cậu ấy. Tôi không biết tại sao Ronaldo lại đưa ra quyết định như vậy”.

Jorge Jesus khẳng định những bất đồng trước đây không ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của ông. Nhà cầm quân này thậm chí đã chuẩn bị phương án đưa Ronaldo trở lại đội tuyển trong đợt tập trung tháng 11.

“Tất nhiên, tôi từng nghĩ Ronaldo sẽ trở lại. Tôi đã định triệu tập và nói chuyện với cậu ấy. Nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của Ronaldo. Cậu ấy cho rằng đã đến lúc chia tay đội tuyển quốc gia. Sớm hay muộn, điều đó cũng sẽ xảy ra”, ông chia sẻ.

Jorge Jesus xác nhận ông đã có ý định gọi Ronaldo lên tuyển, đồng thời khẳng định những quyết định trước đây của mình không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

“Nếu tôi nói rằng mình từng định triệu tập Ronaldo, đó là bởi tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục đồng hành với kế hoạch tại Nations League. Tôi không hề có ác cảm với cậu ấy. Tại sao ư? Bởi tất cả những quyết định của tôi đều được đưa ra vì lợi ích của đội bóng. Với tư cách HLV trưởng, tôi luôn bảo vệ những gì tốt nhất cho tập thể. Tôi hoàn toàn thanh thản với quyết định của mình”.