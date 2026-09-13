Cập nhật kết quả HAGL vs Hải Phòng ngày 13/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● V.League HAGL 1 - 2 Hải Phòng ĐANG CẬP NHẬT

HAGL tiếp đón Hải Phòng lúc 17h ngày 13/9 trên sân Pleiku (Gia Lai) trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2026/27. Hai đội cùng chưa có điểm sau vòng khai màn, HAGL đứng thứ 14 còn Hải Phòng xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số HAGL vs Hải Phòng mới nhất.

HAGL ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 3 Hà Châu Phi TM 4 Nguyễn Quốc Quang Huy 5 Basilio Da Silva Julio Cesar 6 Trần Thanh Sơn 9 Jacintho Ferreira Matheus Lucas 10 Luann Augusto Xavier Boy 16 Trần Gia Bảo 23 Hoàng Vĩnh Nguyên 25 Trần Trung Kiên 27 Phan Nhật Thanh Long 33 Robson Alves Reis Hải Phòng ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 5 Đặng Tuấn Phong TM 9 Milan Makaric 11 Hồ Minh Dĩ 15 Nguyễn Ngọc Tú 19 Lê Mạnh Dũng 30 Nguyễn Văn Toản 31 Nguyễn Hữu Thái Bảo 39 Nguyễn Vũ Tín 91 Nguyễn Văn Anh 95 Segun Tadiọ Diederick Joel 97 Esteban Orozco Fernandez

Thông tin trước trận HAGL vs Hải Phòng

HAGL và Hải Phòng cùng thua ở vòng đầu tiên V.League 2026/27. Đội chủ nhà đứng thứ 14 với 0 điểm, trong khi Hải Phòng xếp thứ 13 và cũng chưa có điểm.

Trong 10 trận gần nhất tính trên các đấu trường được thống kê, HAGL thắng 3, hòa 2 và thua 5, ghi 9 bàn và nhận 15 bàn thua. Trận gần nhất của đội bóng phố Núi là thất bại 0-4 trước Nam Định ngày 6/9.

HAGL đấu với Hải Phòng trên sân vận động Pleiku.

Hải Phòng có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 6 thất bại trong 10 trận gần nhất, ghi 11 bàn và thủng lưới 17 lần. Ở trận đấu ngày 5/9, đội bóng đất Cảng thua Phù Đổng Ninh Bình 1-4.

Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Hải Phòng thắng 5 trận, HAGL thắng 2 trận và hai đội hòa 3 lần. Cuộc gặp gần nhất diễn ra ngày 24/4/2026 tại Pleiku kết thúc với tỷ số 0-0.