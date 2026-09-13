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Xuất bản ngày 13/09/2026 05:33 PM
Xuất bản ngày 13/09/2026 05:33 PM

Cập nhật kết quả HAGL vs Hải Phòng ngày 13/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số HAGL vs Hải Phòng mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận HAGL đấu Hải Phòng thuộc vòng 2 V.League hôm nay.

V.League
HAGL
1-2
Hải Phòng
ĐANG CẬP NHẬT

HAGL tiếp đón Hải Phòng lúc 17h ngày 13/9 trên sân Pleiku (Gia Lai) trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2026/27. Hai đội cùng chưa có điểm sau vòng khai màn, HAGL đứng thứ 14 còn Hải Phòng xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số HAGL vs Hải Phòng mới nhất.

Cập nhật kết quả HAGL vs Hải Phòng ngày 13/9, tỷ số mới nhất - 2
HAGL
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
3
Hà Châu Phi
TM
4
Nguyễn Quốc Quang Huy
5
Basilio Da Silva Julio Cesar
6
Trần Thanh Sơn
9
Jacintho Ferreira Matheus Lucas
10
Luann Augusto Xavier Boy
16
Trần Gia Bảo
23
Hoàng Vĩnh Nguyên
25
Trần Trung Kiên
27
Phan Nhật Thanh Long
33
Robson Alves Reis
Cập nhật kết quả HAGL vs Hải Phòng ngày 13/9, tỷ số mới nhất - 3
Hải Phòng
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
5
Đặng Tuấn Phong
TM
9
Milan Makaric
11
Hồ Minh Dĩ
15
Nguyễn Ngọc Tú
19
Lê Mạnh Dũng
30
Nguyễn Văn Toản
31
Nguyễn Hữu Thái Bảo
39
Nguyễn Vũ Tín
91
Nguyễn Văn Anh
95
Segun Tadiọ Diederick Joel
97
Esteban Orozco Fernandez

Thông tin trước trận HAGL vs Hải Phòng

HAGL và Hải Phòng cùng thua ở vòng đầu tiên V.League 2026/27. Đội chủ nhà đứng thứ 14 với 0 điểm, trong khi Hải Phòng xếp thứ 13 và cũng chưa có điểm.

Trong 10 trận gần nhất tính trên các đấu trường được thống kê, HAGL thắng 3, hòa 2 và thua 5, ghi 9 bàn và nhận 15 bàn thua. Trận gần nhất của đội bóng phố Núi là thất bại 0-4 trước Nam Định ngày 6/9.

HAGL đấu với Hải Phòng trên sân vận động Pleiku.

HAGL đấu với Hải Phòng trên sân vận động Pleiku.

Hải Phòng có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 6 thất bại trong 10 trận gần nhất, ghi 11 bàn và thủng lưới 17 lần. Ở trận đấu ngày 5/9, đội bóng đất Cảng thua Phù Đổng Ninh Bình 1-4.

Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Hải Phòng thắng 5 trận, HAGL thắng 2 trận và hai đội hòa 3 lần. Cuộc gặp gần nhất diễn ra ngày 24/4/2026 tại Pleiku kết thúc với tỷ số 0-0.

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