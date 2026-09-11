(VTC News) -

● V.League Đà Nẵng 3 - 0 Nam Định Saponjic 60’ Calleros 64’ Bryan Ly 74’ KẾT THÚC

Câu lạc bộ Đà Nẵng giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải V.League 2026-2027 khi đánh bại Nam Định với tỷ số 3-0 trên sân nhà Chi Lăng. Hai tấm thẻ đỏ là bước ngoặt khiến Nam Định thất bại.

Đội khách sớm bất lợi khi Trần Văn Kiên bị truất quyền thi đấu. Hậu vệ này nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối thủ.

Chơi hơn người, Đà Nẵng chiếm ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 68% nhưng chỉ thực hiện 4 pha dứt điểm và có 3 lần đưa bóng trúng đích. Nam Định chủ động chơi an toàn với đội hình thấp, không tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng thủ đối phương.

Đà Nẵng (áo cam) đánh bại CLB Nam Định. (Ảnh: VPF)

Nam Định không thủng lưới trong hiệp một nhưng tiếp tục gặp khó ở ngay đầu hiệp 2. Santos nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống giẫm vào bụng cầu thủ Đà Nẵng.

Đội khách chỉ còn 9 người trên sân và gần như không thể tổ chức tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Trong khi đó, Đà Nẵng nhanh chóng tận dụng được lợi thế quân số.

Phút 57, Hồng Phúc kiến tạo để Saponjic bật cao đánh đầu mở tỷ số. Chưa đầy 10 phút sau, Yvo Calleros nhân đôi cách biệt.

Khi Nam Định không còn khả năng duy trì hệ thống phòng ngự, khoảng trống xuất hiện nhiều hơn. Phút 74, cầu thủ Việt kiều Bryan Ly ấn định chiến thắng 3-0 cho Đà Nẵng.

Đà Nẵng ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 33 Đỗ Sỹ Huy TM 3 Matias Moreira 5 Yvo Calleros 8 Quế Ngọc Hải ĐT 9 Ivan Saponjic 11 Phan Văn Long 17 Võ Hữu Việt Hoàng 19 Joel Pissano 23 Nguyễn Hồng Phúc 28 Võ Nguyên Hoàng 36 Nguyễn Minh Quang Nam Định ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Trần Nguyên Mạnh TM ĐT 8 Ezequiel Santos 10 Caio Cesar 13 Trần Văn Kiên 20 Tyler Crawford 22 Trần Mạnh Quỳnh 27 Trần Ngọc Sơn 72 Romulo 90 Phạm Tuấn Hải 93 Felix Eboa 98 Giáp Tuấn Dương

Thông tin trước trận Đà Nẵng vs Nam Định

Đà Nẵng bước vào V.League 2026/27 với nhiều kỳ vọng sau những tín hiệu tích cực ở chặng cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn khởi đầu không thuận lợi khi để thua Thanh Hóa 2-3 trên sân khách ở vòng khai màn.

Dù không giành được điểm, Đà Nẵng vẫn để lại một số dấu ấn trong khâu tổ chức tấn công. Sau khi bị dẫn trước, đội bóng sông Hàn chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý về phía khung thành đối phương.

Đà Nẵng đấu với Nam Định trên sân Chi Lăng. (Ảnh: VPF)

Khó khăn tiếp tục gia tăng ở vòng đấu thứ hai khi Đà Nẵng phải đối đầu Nam Định. Nhà đương kim vô địch bước vào mùa giải mới với đội hình được bổ sung đáng kể và nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận ra quân.

Kết quả ở vòng 1 cho thấy Nam Định sở hữu lực lượng có chiều sâu cùng nhiều phương án triển khai tấn công. Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son và Ezequiel Santos mang đến thêm những lựa chọn cho HLV Vũ Hồng Việt, giúp đội bóng thành Nam duy trì áp lực và tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.