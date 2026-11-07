Link xem trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM, 19h15 ngày 7/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM diễn ra lúc 19h15 ngày 7/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-cong-an-tp-ho-chi-minh-6aea972d6c7df17ecfa28dad?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Công an Hà Nội đấu với Công an TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất vòng 7 V.League 2026-2027. Sau 6 vòng đấu, Công an Hà Nội đang đứng thứ ba với 11 điểm, trong khi Công an TP.HCM xếp thứ 6 với 10 điểm.

Chênh lệch chỉ một điểm khiến cuộc chạm trán này có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu của cả hai đội. Trước trận đấu, đôi bên đều có bước chạy đà không thuận lợi khi Công an Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An 1-1, còn Công an TP.HCM để thua Đà Nẵng 0-1.

Đối với Công an Hà Nội, việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà là mục tiêu cần thiết để duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua vô địch. Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, nhưng những lần mất điểm gần đây khiến họ chưa thể tạo được lợi thế trước các đối thủ trực tiếp.

Trong khi đó, đội bóng do HLV Arthur Diles dẫn dắt đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên nhóm đầu dù từng có những thời điểm thi đấu lấn lướt. Với 10 điểm sau 6 trận, Lê Giang cùng đồng đội vẫn có khả năng cải thiện thứ hạng nếu giành kết quả thuận lợi tại Hàng Đẫy.