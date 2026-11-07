Link xem trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Bắc Ninh 18h ngày 7/11, giải V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Ninh Bình và Bắc Ninh diễn ra lúc 18h ngày 7/11 trên sân vận động Ninh Bình. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Ninh Bình vs Bắc Ninh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Ninh Bình đấu với Bắc Ninh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Ninh Bình đấu với Bắc Ninh có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Ninh Bình và Bắc Ninh được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Ninh Bình vs Bắc Ninh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Ninh Bình đấu với Bắc Ninh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Ninh Bình đấu với Bắc Ninh (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ninh-binh-bac-ninh-6aea95801149b9ba2a9d7aff?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Ninh Bình đấu với Bắc Ninh trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Ninh Bình vs Bắc Ninh

Ninh Bình bước vào trận tiếp đón Bắc Ninh với quyết tâm chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không thắng. Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Đức Chiến, đội bóng cố đô vẫn chưa duy trì được sự ổn định trong lối chơi. Hiệu quả ở những tình huống tấn công là vấn đề mà đội bóng cần cải thiện.

Sau 6 vòng đấu, Bắc Ninh giành được 8 điểm và tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Kinh Bắc cần tiếp tục tích lũy điểm số để tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối, song nhiệm vụ này không đơn giản khi phải đối đầu với Ninh Bình ngay trên sân khách.

Bắc Ninh nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những tình huống thuận lợi, đội khách vẫn có cơ sở để hướng đến ít nhất một điểm.