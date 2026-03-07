Hơn 200 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam tranh tài tại giải VĐQG 2026

(VTC News) -

Giải cờ vua VĐQG 2026 là giải đấu quan trọng nhất về chuyên môn dành cho các vận động viên đỉnh cao trong hệ thống thi đấu cờ vua trong nước. Đây cũng là cơ sở để tuyển chọn các gương mặt xuất sắc đại diện cho cờ vua Việt Nam tham dự Olympic cờ vua thế giới 2026.

Giải cờ vua VĐQG 2026 khai mạc sáng nay 7/3 tại Đồ Sơn, Hải Phòng với sự tham gia của hơn 200 vận động viên.

Giải đấu quy tụ 225 vận động viên đến từ 20 đơn vị với sự góp mặt của các Đại kiện tướng quốc tế hàng đầu Việt Nam như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh… cùng đông đảo các kiện tướng quốc tế trẻ có thành tích xuất sắc gần đây.

Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Quốc Hy, Đinh Nho Kiệt, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Bình Vy… cũng góp mặt. Giải đấu hứa hẹn những cuộc đấu hấp dẫn giữa thế hệ các Đại Kiện tướng đã thành danh và các tài năng trẻ đang bứt phá mạnh mẽ.

Các kỳ thủ sẽ tranh 8 bộ huy chương cá nhân nam và nữ cờ vua ở các nội dung thi đấu: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn; 4 bộ huy chương cờ Asean. Dự kiến giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 16/3/2026.