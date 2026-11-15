Khủng hoảng bủa vây, vì sao Man Utd vẫn hấp dẫn Mauricio Pochettino?

(VTC News) -

Việc thuyết phục Mauricio Pochettino rời đội tuyển Mỹ để trở lại Ngoại hạng Anh cho thấy Man Utd vẫn là điểm đến hấp dẫn, bất chấp những bất ổn kéo dài tại Old Trafford.

Sức hút không mất sau những năm khủng hoảng

Theo The Athletic, khi Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox gặp Michael Carrick tại trung tâm huấn luyện Carrington lúc 8h30 sáng 12/11 để thông báo quyết định sa thải, Man Utd đã chọn xong người thay thế. Đó là Mauricio Pochettino, chiến lược gia người Argentina từng dẫn dắt Tottenham, Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea và gần nhất là đội tuyển Mỹ.

Cách Man Utd chia tay Carrick khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng. Nhà cầm quân người Anh luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, bảo vệ các cộng sự và giữ thái độ đúng mực trong thời gian làm việc tại Old Trafford. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng vẫn quyết định thay đổi nhằm tìm kiếm một hướng đi mới.

Bất chấp khủng hoảng, Man Utd vẫn thuyết phục được Mauricio Pochettino rời đội tuyển Mỹ để trở lại Ngoại hạng Anh. (Ảnh: AP)

Sự xuất hiện của Pochettino đặt ra câu hỏi đáng chú ý: Vì sao một huấn luyện viên từng làm việc tại nhiều đội bóng lớn, có kinh nghiệm quản lý những ngôi sao hàng đầu thế giới, vẫn muốn tiếp quản Man Utd giữa lúc câu lạc bộ liên tục đối mặt với khủng hoảng?

Câu trả lời phần nào nằm ở vị thế lịch sử và sức hút đặc biệt của đội bóng thành Manchester.

Hai thập kỷ trước, Man Utd là thế lực thống trị bóng đá Anh. Dưới thời Sir Alex Ferguson, sân Old Trafford trở thành điểm đến mơ ước của nhiều cầu thủ và huấn luyện viên. Khi Michael Carrick rời Tottenham để gia nhập Man Utd năm 2006, sức hấp dẫn của đội bóng gần như không cần phải bàn cãi.

Đến năm 2013, khi Pochettino lần đầu đặt chân đến Ngoại hạng Anh để dẫn dắt Southampton, Man Utd vẫn đang trên hành trình giành chức vô địch quốc gia thứ 20.

Trận sân khách đầu tiên của Pochettino tại Anh diễn ra ngay ở Old Trafford vào tháng 1/2013. Southampton thua 1-2, nhưng nhà cầm quân người Argentina có cơ hội trực tiếp cảm nhận quy mô và vị thế của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Chỉ vài tháng sau, Pochettino bắt đầu tạo dựng danh tiếng. Ông đưa Southampton từ vị trí thứ 16 khi tiếp quản lên hạng tư sau tám vòng đấu đầu tiên của mùa giải tiếp theo. Đội bóng này còn gây ấn tượng khi cầm hòa Man Utd 1-1 tại Old Trafford vào tháng 10/2013.

Những màn trình diễn đó giúp Pochettino lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn. Ông sau đó chuyển đến Tottenham và từng bước khẳng định năng lực huấn luyện tại Ngoại hạng Anh.

Trong những năm tiếp theo, Pochettino nhiều lần bày tỏ mong muốn dẫn dắt Man Utd. Ông từng được xem là ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng vào năm 2024, thời điểm tương lai của Erik ten Hag bị đặt dấu hỏi. Dù không được lựa chọn khi ấy, sự quan tâm của Pochettino dành cho Man Utd chưa bao giờ biến mất.

Canh bạc có thể giúp Pochettino trở lại đỉnh cao

Man Utd vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, dù sức hút của câu lạc bộ đối với các huấn luyện viên hàng đầu không còn giống thời kỳ Sir Alex Ferguson.

Một nguồn tin quen biết Pochettino nhận định với The Athletic rằng Man Utd hiện không phải điểm đến hấp dẫn đối với những chiến lược gia ở đẳng cấp Pep Guardiola, bởi tình hình câu lạc bộ quá bất ổn.

Tuy nhiên, với Pochettino, hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Theo người đại diện này, nhà cầm quân Argentina tin rằng bản thân có khả năng xoay chuyển tình thế. Ông muốn tiếp tục gắn tên tuổi với một đội bóng lớn và Man Utd vẫn đáp ứng được tham vọng đó.

Man Utd vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội để Pochettino chứng minh năng lực. (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, Pochettino đang ở vị thế mà ngay cả những thành công tương đối cũng có thể giúp ông cải thiện danh tiếng. Người đại diện phân tích rằng nếu đưa Man Utd lên vị trí thứ 10, Pochettino vẫn có thể tạo ra một câu chuyện tích cực về sự tiến bộ. Trong khi đó, nếu giúp đội bóng thực sự trở lại cuộc đua danh hiệu, ông có cơ hội khẳng định vị thế trong nhóm những huấn luyện viên xuất sắc nhất.

Pochettino từng gây ấn tượng tại Espanyol, Southampton và đặc biệt là Tottenham. Ông đưa đội bóng thành London trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm ở Ngoại hạng Anh, đồng thời lọt vào chung kết Champions League năm 2019.

Tuy nhiên, sự nghiệp của chiến lược gia này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Quãng thời gian tại PSG khiến danh tiếng của ông bị ảnh hưởng. Dù sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, Pochettino không thể giành chức vô địch Ligue 1 ngay trong mùa giải đầu tiên. Ông sau đó cũng chỉ làm việc tại Chelsea khoảng một năm trước khi chia tay vào tháng 5/2024.

Vì vậy, Man Utd vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội để Pochettino chứng minh năng lực.

Một điểm khiến ông được đánh giá phù hợp với tình hình hiện tại của đội bóng là khả năng xây dựng lực lượng từng bước, thay vì đòi hỏi thay đổi toàn diện ngay lập tức. Pochettino sẵn sàng làm việc với những cầu thủ hiện có, trao cơ hội cho họ và điều chỉnh đội hình qua ba hoặc bốn kỳ chuyển nhượng.

Ông không phải kiểu huấn luyện viên yêu cầu ban lãnh đạo lập tức chiêu mộ 6 cầu thủ mới. Thay vào đó, Pochettino ưu tiên đánh giá nhân sự, cải thiện nền tảng thể lực và từng bước xây dựng hệ thống chiến thuật.

Phương pháp này từng mang lại thành công cho ông tại Tottenham, nơi quá trình phát triển đội bóng diễn ra trong nhiều mùa giải. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất là liệu Pochettino có được trao đủ thời gian để thực hiện kế hoạch tại Old Trafford hay không.

Khác với Tottenham trong giai đoạn đầu ông tiếp quản, Man Utd hiện chịu áp lực phải nhanh chóng cải thiện thành tích. Những mùa giải thất vọng liên tiếp không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh câu lạc bộ mà còn có nguy cơ gây thiệt hại về thương mại.

Man Utd không thể tiếp tục kéo dài tình trạng không giành được danh hiệu. Ban lãnh đạo cần nhìn thấy sự tiến bộ rõ ràng dưới thời Pochettino, thay vì chỉ chấp nhận những lời hứa về một dự án dài hạn.

Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất mà chiến lược gia người Argentina phải giải quyết: Xây dựng một tập thể ổn định trong khi vẫn phải đáp ứng yêu cầu về kết quả ngay lập tức.