Lạng Sơn tăng tốc giải ngân hơn 3.370 tỷ đồng vốn đầu tư công

(VTC News) -

Theo Báo cáo số 606/BC-UBND ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Tài chính về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 9/2026, tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch của tỉnh là 7.350,707 tỷ đồng.

Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời gian giải ngân là 1.103 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2026 là 6.246 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chủ trì họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công tháng 7/2026. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Ngay từ đầu năm, tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân, tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Giải ngân hơn 3.370 tỷ đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Công văn số 272-CV/TU ngày 10/2/2026 chỉ đạo tăng cường công tác giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/1/2026 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/4/2026 về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh giao chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 cụ thể đến từng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ thực hiện. Đồng thời, địa phương chủ động điều chỉnh vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân tốt và tổ chức kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường.

Trong tổng số 6.246 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 địa phương triển khai, tỉnh đã phân bổ, giao chi tiết 6.097 tỷ đồng, đạt 97,6%.

Số vốn còn lại 149 tỷ đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I (2025-2030), đang được xây dựng phương án phân bổ chi tiết theo quy định.

Thi công dự án dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài (tháng 8/2026). (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Đến hết tháng 8/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, không bao gồm vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 2026, đạt 2.416 tỷ đồng.

Con số này tăng 517 tỷ đồng so với hết tháng 7, khi giá trị giải ngân đạt 1.899 tỷ đồng.

Riêng tiến độ giải ngân trong tháng 8 đạt 65,4% kế hoạch Thủ tướng giao, tương đương 38,7% kế hoạch địa phương triển khai và cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 50,2%.

Ước lũy kế đến hết tháng 9/2026, Lạng Sơn giải ngân hơn 3.371 tỷ đồng, đạt 91,2% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 45,9% tổng kế hoạch địa phương triển khai.

Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài đã giải ngân 332 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch giao.

Vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 3.039 tỷ đồng, đạt 82,3% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 48,7% kế hoạch địa phương triển khai.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng giải phóng mặt bằng đạt 99,21%

Các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm và dự án có tính liên vùng trên địa bàn Lạng Sơn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Đáng chú ý, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đạt 99,21%.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sắp hoàn thành và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Dự án đang triển khai 4 gói thầu EC với giá trị thực hiện đạt khoảng 77,7% giá trị hợp đồng.

Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án đã giải ngân 1.276 tỷ đồng trên tổng số 3.007 tỷ đồng, đạt 42,4%.

Bên cạnh cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Lạng Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm như tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (giai đoạn 2), Khu liên hợp thể thao, các trường liên cấp và các dự án thuộc Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh.

Không để giải ngân dồn vào cuối năm

Để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án; khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán và các thủ tục liên quan để sớm đủ điều kiện giao, phân bổ và giải ngân vốn.

Các dự án trọng điểm tiếp tục được tập trung nguồn lực, trong đó có tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức BOT, tiểu dự án giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh giai đoạn 2, Khu liên hợp thể thao, các trường liên cấp và các dự án thuộc Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để khối lượng và thủ tục thanh toán dồn vào cuối năm.

Tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm gây chậm trễ, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, Lạng Sơn sẽ đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công để tạo thêm nguồn lực cho đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.