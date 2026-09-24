Hưng Yên thúc tiến độ giải phóng mặt bằng 23 dự án

(VTC News) -

Công tác giải phóng mặt bằng tại 23 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành theo thời hạn UBND tỉnh yêu cầu. Đây là nội dung được báo cáo tại buổi làm việc do ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - chủ trì sáng 24/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch tại các vị trí đủ điều kiện trước ngày 30/9. (Ảnh: Tất Đạt)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đơn vị đã phối hợp với các địa phương rà soát tiến độ, tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Tuy nhiên, kết quả thực hiện giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số nơi có chuyển biến tích cực, trong khi nhiều vị trí vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Vướng mắc tập trung ở hồ sơ, nguồn gốc đất qua các thời kỳ chưa thống nhất hoặc thiếu chính xác; việc xác định giá đất, đặc biệt là đất ở; các điều kiện, số suất, vị trí và diện tích tái định cư. Những nội dung này kéo theo việc hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, khiến tiến độ bàn giao mặt bằng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị liên quan chuyển trọng tâm sang xử lý cụ thể từng dự án, không để những tồn tại kéo dài tiếp tục cản trở quá trình thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phải phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương lập tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng phần việc. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được để thuận tiện kiểm tra, đôn đốc.

Đối với chính quyền các xã, phường, yêu cầu đặt ra là chủ động hơn trong công tác vận động, tuyên truyền và đối thoại trực tiếp với người dân. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền cần được giải quyết kịp thời. Với các trường hợp đã đủ điều kiện, hồ sơ và trình tự theo quy định, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, giá đất và tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu hạn chế tình trạng hồ sơ phải qua nhiều khâu, nhiều cấp, gây chậm trễ trong quá trình giải quyết.

Đối với những dự án không bảo đảm tiến độ, các đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Văn phòng UBND tỉnh được giao theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện; những khó khăn vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ triển khai các dự án và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, ngành cần tập trung tối đa nhân lực, thời gian, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, coi đây là giai đoạn cao điểm để tháo gỡ từng điểm nghẽn.

Mục tiêu được đặt ra là bàn giao 100% mặt bằng sạch tại các vị trí đủ điều kiện trước ngày 30/9/2026. Với những khu vực còn vướng đất ở, tái định cư hoặc thủ tục phức tạp, các địa phương phải xây dựng lộ trình riêng, xác định thời hạn hoàn thành và chịu trách nhiệm về tiến độ đã cam kết.