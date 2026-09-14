Hưng Yên dự kiến dành hơn 232.000 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2026-2030

(VTC News) -

UBND tỉnh Hưng Yên đang xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn ngân sách địa phương, đồng thời hoàn thiện phương án phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và chuẩn bị hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh Hưng Yên 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 232.592 tỷ đồng. (Ảnh: Tất Đạt)

Theo phương án được Sở Tài chính báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương trong 5 năm tới dự kiến hơn 232.592 tỷ đồng. Nguồn vốn được hình thành từ ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết, ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh, thu tiền sử dụng đất cùng các nguồn kết dư, tăng thu và chuyển nguồn dành cho đầu tư công.

Trong tổng số này, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý dự kiến khoảng 180.271 tỷ đồng, tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, các chương trình, nhiệm vụ của tỉnh và những công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên.

Tỉnh dự kiến ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp, các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và một số dự án khởi công mới, trong đó có các dự án xây dựng trường THPT theo mô hình kiểu mẫu.

Nguồn vốn ngân sách cấp xã quản lý dự kiến khoảng 52.387 tỷ đồng. Các địa phương sẽ chủ động xây dựng phương án phân bổ, ưu tiên dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và chỉ khởi công mới khi bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Theo định hướng, kế hoạch đầu tư công trung hạn của Hưng Yên sẽ được xây dựng theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các công trình, dự án lớn, có tính kết nối, tạo động lực và sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Việc bố trí vốn cũng phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh, khả năng cân đối nguồn lực và các quy định pháp luật về đầu tư công, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả.

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng nguồn vốn dự kiến trong giai đoạn 2026-2030 hơn 3.789 tỷ đồng, gồm hơn 3.597 tỷ đồng vốn đầu tư công và hơn 192 tỷ đồng vốn chi thường xuyên.

Nguồn vốn này dự kiến tập trung cho các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Phương án dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ cho 57 xã, ưu tiên các nhiệm vụ, dự án có trọng tâm, phù hợp quy hoạch, có khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng.

Đối với kế hoạch vốn năm 2026, Sở Tài chính đề xuất tập trung nguồn vốn Trung ương đã giao cho các địa phương và các dự án đủ điều kiện hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành về kế hoạch đầu tư công mới đây, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị rà soát, thống nhất phương án phân bổ và danh mục dự án theo từng ngành, lĩnh vực.

Việc bố trí vốn phải bám sát định hướng phát triển và Quy hoạch tỉnh, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án tạo giá trị bền vững, sức lan tỏa và động lực phát triển lâu dài.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và phương án sử dụng nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh Hưng Yên cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến hội nghị được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Công tác chuẩn bị hội nghị đang được các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai, trong đó tập trung hoàn thiện chương trình, kịch bản, không gian tổ chức, video giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và Quy hoạch tỉnh, mô hình quy hoạch cùng hệ thống trình chiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện chương trình, kịch bản và các nội dung phục vụ hội nghị theo hướng trang trọng, chuyên nghiệp, hiện đại, thiết thực; bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung và hình thức thể hiện.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh chu đáo, qua đó giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội đầu tư của Hưng Yên.