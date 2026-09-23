Bắc Ninh đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các chính sách dân tộc

(VTC News) -

Ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện các chương trình, chính sách trong lĩnh vực dân tộc trên địa bàn.

Nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết thời gian qua, các chính sách dân tộc nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện linh hoạt, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Việc thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 28/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các kế hoạch của UBND thành phố từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Địa điểm dự kiến xây dựng cống bản Bến Táu, xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh.

Các công trình ngầm, cầu dân sinh được thi công đồng bộ; nhiều hạng mục đạt khối lượng lớn hoặc đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán. Công tác bố trí ngân sách đối ứng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng được địa phương thực hiện đầy đủ, tạo thuận lợi cho cơ sở triển khai.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế. Tiến độ phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 tại cơ sở còn chậm. Đặc biệt, một số dự án ngầm, cầu dân sinh gặp khó khăn do chưa được bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công trong những tháng đầu năm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các xã, phường cùng đại diện các sở, ngành liên quan thảo luận, giải đáp cụ thể từng kiến nghị từ cơ sở, thống nhất phương án xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ giải ngân

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Dân tộc và Tôn giáo bám sát tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài sang năm 2026; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, thanh toán, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, Sở chủ trì đôn đốc cấp xã hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công năm 2027 theo Kế hoạch số 52/KH-UBND và Kế hoạch số 212/KH-UBND; tổng hợp nhu cầu vốn, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/10/2026.

Đối với Sở Tài chính, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án xử lý số vốn đã hết nhiệm vụ chi hoặc không còn đối tượng thụ hưởng theo quy định của pháp luật; phối hợp thẩm định, điều chỉnh danh mục công trình và cân đối nguồn vốn, bảo đảm tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quy hoạch.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn nhấn mạnh lãnh đạo UBND các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục công trình, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trùng lặp, lãng phí; báo cáo kết quả về Sở Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 25/9/2026 để tổng hợp, trình UBND thành phố.

Vùng đồng bào DTTS và miền núi giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh của TP Bắc Ninh. Với diện tích tự nhiên khoảng 2.737 km², chiếm 58% diện tích toàn tỉnh, khu vực này hiện có 30 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi (9 xã khu vực I, 2 xã khu vực II, 19 xã khu vực III) cùng 9 thôn thuộc diện được thụ hưởng các chính sách dân tộc. Đây là nơi sinh sống của gần 274,2 nghìn người DTTS thuộc 42 thành phần dân tộc, trong đó có 6 dân tộc có số dân đông và sinh sống thành cộng đồng gồm Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Sán Chay và Dao. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ nguồn sinh thủy cho vùng hạ du, khu vực này còn có nhiều tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp, dược liệu, chăn nuôi và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình phức tạp, hạ tầng chưa đồng bộ cùng những tác động ngày càng rõ nét của thiên tai và biến đổi khí hậu, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khoảng cách phát triển giữa vùng DTTS và miền núi với các khu vực khác trong tỉnh vì vậy vẫn cần tiếp tục được thu hẹp.