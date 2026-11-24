(VTC News) -

Lạng Sơn là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc như Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay, H’Mông... Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, lễ hội, làn điệu dân ca và tri thức dân gian riêng, tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng của xứ Lạng. Cùng với đó, tỉnh có hơn 400 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Lễ hội đền Kỳ Cùng Tả Phủ của người dân xứ Lạng dịp đầu năm thu hút hàng vạn khách du lịch.

Nhận thức rõ vai trò của di sản đối với phát triển địa phương, ngày 31/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 25 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Sau 10 năm triển khai, nghị quyết tạo cơ sở để các cấp, ngành và toàn xã hội tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Qua 10 năm triển khai Nghị quyết số 25, nhận thức và phương thức bảo tồn di sản văn hóa đã có chuyển biến rõ nét. Công tác bảo tồn không còn dừng ở việc gìn giữ mà từng bước gắn với phát huy giá trị di sản trong đời sống cộng đồng và phát triển bền vững”.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh có 123 lượt di tích được tu bổ, tôn tạo, phục hồi với tổng kinh phí hơn 292 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã hội hóa đạt hơn 144,8 tỷ đồng, chiếm 49,6%. Lạng Sơn có thêm 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 27 di tích được xếp hạng cấp quốc gia.

Trao truyền di sản từ cộng đồng

Cùng với bảo tồn di sản vật thể, công tác gìn giữ văn hóa phi vật thể được chú trọng. Hằng năm, khoảng 90% lễ hội truyền thống được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, với kinh phí 30-400 triệu đồng mỗi lễ hội.

Các nghệ nhân biểu diễn hát Then - đàn tính, loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn.

Toàn tỉnh hiện có hơn 800 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng. Từ năm 2016 đến nay, ngành văn hóa, Hội Bảo tồn dân ca tỉnh và các nghệ nhân đã tổ chức hơn 220 lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể, thu hút hàng nghìn học viên.

Tại các thôn, bản, những câu lạc bộ hát then, đàn tính, hát sli, hát lượn và đội múa sư tử mèo trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 600 người thực hành then, trong đó nhiều nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ, dân tộc Tày, xã Tràng Định có hơn 20 năm gắn bó với then và trực tiếp truyền dạy cho hơn 100 học viên. Ông chia sẻ: “Then không chỉ là một loại hình nghệ thuật trình diễn mà còn là hồn cốt văn hóa của đồng bào Tày, Nùng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng truyền dạy cho thế hệ trẻ để những giá trị văn hóa của cha ông tiếp tục được gìn giữ và phát huy”.

Việc nghệ nhân và người dân trực tiếp thực hành, truyền dạy giúp các giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần trong đời sống cộng đồng.

Chuyển hóa di sản thành nguồn lực du lịch

Bên cạnh bảo tồn và truyền dạy, Lạng Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát huy giá trị di sản. Đến nay, ngành văn hóa đã số hóa 1.390 hồ sơ với hơn 137.000 trang tài liệu. Hệ thống thuyết minh, mã QR và không gian trưng bày ứng dụng công nghệ giúp người dân, du khách thuận tiện tìm hiểu thông tin.

Du khách tham quan, trải nghiệm nhà sàn ở Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Tỉnh hiện có hơn 50 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận, với các loại hình du lịch tâm linh, cộng đồng và tham quan danh thắng gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

Tại xã Hữu Liên, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được đưa vào sản phẩm du lịch như tắm thuốc nam của người Dao, biểu diễn dân ca, sử dụng nhà sàn làm homestay, phát triển nghề thêu dệt và dịch vụ cho thuê trang phục truyền thống.

Ông Khổng Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên cho biết: “Địa phương đã hỗ trợ kinh phí phát triển mô hình tắm thuốc nam truyền thống của người Dao, tổ chức các lớp hướng dẫn biểu diễn văn nghệ và thành lập 4 câu lạc bộ, đội dân ca phục vụ du khách”.

Theo ông Minh, từ 5 hộ ban đầu, đến nay Hữu Liên đã có gần 50 hộ làm du lịch cộng đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2026, xã đón 77.830 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt hơn 33,8 tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ đa dạng tại làng Du lịch.

Năm 2025, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là Làng du lịch tốt nhất. Cụm homestay Hữu Liên - Yên Thịnh cũng được trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN.

Hiệu quả khai thác tài nguyên văn hóa còn thể hiện qua kết quả phát triển du lịch toàn tỉnh. Giai đoạn 2014-2024, lượng khách tăng bình quân 5,93%/năm, doanh thu tăng hơn 12%/năm.

Năm 2025, Lạng Sơn đón hơn 4,4 triệu lượt khách. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón hơn 4,83 triệu lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 4.575 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. (Ảnh: Langsontourism)

Ông Lưu Bá Mạc cho biết, thời gian tới, ngành văn hóa sẽ ưu tiên bảo vệ di sản có nguy cơ mai một, hỗ trợ nghệ nhân, người thực hành; đẩy mạnh số hóa và ứng dụng công nghệ, đồng thời gắn bảo tồn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho cộng đồng.

Với hệ thống di sản phong phú, Lạng Sơn đang từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển. Trong đó, người dân giữ vai trò chủ thể trong bảo tồn, thực hành và trao truyền các giá trị truyền thống, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.