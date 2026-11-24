Đại úy Nguyễn Trần Quang Vũ (Ban Quân khí, Bộ Tư lệnh TP.HCM), cán bộ phụ trách tại hiện trường, cho biết trận địa phía Thủ Thiêm có 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật. Đây là điểm có số lượng pháo hoa tầm cao nhiều nhất trong 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại TP.HCM dịp này.