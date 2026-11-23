(VTC News) -

Tận dụng lợi thế rừng tự nhiên, nguồn hoa phong phú tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), ông Lưu Thành Phúc (khu phố Hạ Long 2), người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Sán Dìu, phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Gia đình ông duy trì khoảng 100 đàn ong. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phúc còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, vận động bà con cùng phát triển nghề nuôi ong, nâng cao thu nhập từ lợi thế tự nhiên của địa phương.

Với vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Sán Dìu, ông Phúc xác định muốn giúp bà con phát triển kinh tế thì trước hết bản thân phải gương mẫu, chủ động tìm tòi cách làm hiệu quả.

Từ thực tế sản xuất, ông tích lũy kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc, khai thác mật, bảo quản sản phẩm và tìm hiểu mô hình tại các địa phương khác để hoàn thiện quy trình nuôi ong.

Gia đình ông Lưu Thành Phúc phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Theo ông Phúc, nuôi ong không đòi hỏi diện tích sản xuất lớn nhưng yêu cầu người nuôi phải cẩn thận, tỉ mỉ và nắm vững đặc tính của đàn ong, từ chu kỳ sinh trưởng, cách xây tổ, chia đàn đến thời điểm ong đi lấy mật.

“Chăm con ong, việc đầu tiên và rất quan trọng là phải biết kỹ thuật, hiểu về con ong, chăm sóc có khoa học, bài bản, đúng cách thì mới lấy được mật già. Khi thùng ong đã vít nắp, tức mật đạt độ chín, mới tiến hành thu hoạch. Người nuôi cũng phải biết thời điểm đưa cầu vào, lấy cầu ra và chăm sóc làm sao để đàn ong phát triển tốt”, ông Phúc chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của ông, tháng 3 thường là thời điểm thuận lợi để khai thác mật khi đàn ong hoạt động mạnh. Người nuôi phải theo dõi quá trình tạo mật, chỉ thu hoạch khi ong đã vít nắp để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc đàn ong trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng rất quan trọng. Từ tháng 10 đến tháng 12, thời tiết lạnh, nguồn phấn hoa khan hiếm có thể khiến đàn ong suy yếu hoặc bỏ tổ. Vì vậy, người nuôi phải thường xuyên theo dõi, bổ sung dinh dưỡng và điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp.

Nhờ tích lũy kinh nghiệm, mỗi đàn ong của gia đình ông Phúc có thể cho khoảng 6-6,5 lít mật mỗi đợt thu hoạch. Trong mùa khai thác từ tháng 2 đến tháng 7, gia đình thu mật định kỳ, với sản lượng mỗi vụ khoảng 1.000 lít. Theo mức giá 300.000-400.000 đồng/lít, doanh thu hằng năm ước đạt khoảng 300 triệu đồng.

Vận động bà con cùng phát triển kinh tế

Từ hiệu quả kinh tế của gia đình, ông Phúc có thêm cơ sở thực tế để vận động người dân tham gia mô hình. Ông thường xuyên chia sẻ kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên tổ hợp tác, họ hàng và những hộ có nhu cầu nuôi ong.

Trong quá trình phát triển nghề, ông nhận được sự hỗ trợ của Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Quảng Ninh thông qua các lớp tập huấn và hoạt động đi thực tế tại các tỉnh để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Đây là cơ hội giúp ông tiếp cận kiến thức mới, vận dụng vào điều kiện sản xuất tại địa phương.

Mô hình nuôi ong lấy mật của ông Phúc.

“Tôi là người có uy tín, được tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm thì khi trở về, tôi muốn giúp đỡ bà con nuôi ong lấy mật hằng năm. Sở Dân tộc và Tôn giáo đã hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, cho đi thực tế tại các tỉnh để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Những gì tiếp thu được, tôi lại trao đổi với bà con để mọi người cùng làm, cùng phát triển kinh tế”, ông Phúc chia sẻ.

Từ kiến thức được tiếp thu, ông tiếp tục hướng dẫn bà con cách chăm sóc, chia đàn, lựa chọn thời điểm thu hoạch, bảo quản mật và xử lý những khó khăn thường gặp theo mùa. Nhờ đó, kinh nghiệm sản xuất không chỉ dừng lại ở người trực tiếp tham gia tập huấn mà còn được lan tỏa đến nhiều hộ dân thông qua vai trò kết nối của người có uy tín.

Theo ông Phúc, tại đặc khu Vân Đồn hiện có hàng trăm hộ nuôi ong. Việc kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hộ có ý nghĩa quan trọng, giúp người nuôi hỗ trợ nhau trong chăm sóc đàn, khai thác mật và tìm kiếm thị trường. Với vai trò chủ nhiệm tổ hợp tác, ông mong muốn thu hút thêm thành viên, mở rộng liên kết để nghề nuôi ong phát triển ổn định.

Từ mô hình của gia đình ông Lưu Thành Phúc, có thể thấy vai trò người có uy tín trong cộng đồng không chỉ thể hiện ở việc vận động, tuyên truyền mà còn được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực gương mẫu phát triển kinh tế, chủ động học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để giúp bà con cùng vươn lên.

Nuôi ong lấy mật không chỉ tạo nguồn thu nhập mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, gìn giữ môi trường sống và duy trì nguồn hoa tự nhiên. Phát triển sinh kế gắn với bảo vệ hệ sinh thái đang mở ra hướng khai thác lợi thế địa phương theo hướng bền vững.