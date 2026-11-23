Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội TP.HCM, Đơn vị bầu cử số 12 đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn, TP.HCM. Chương trình được tiến hành trực tiếp và trực tuyến đến 10 xã với hơn 2.200 cử tri tham dự.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu những vấn đề như cần siết chặt quản lý bán hàng và quảng cáo trên không gian mạng; triển khai quy hoạch đô thị và tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, đất đai; kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi quy hoạch tổng thể thành phố và ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông liên vùng.

Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp quản lý đất đai; cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri và điều chỉnh quy định tuổi nghỉ hưu cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Cử tri Nguyễn Ngọc Trâm, xã Nhuận Đức kiến nghị quan tâm đến chế độ, chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải đảm nhận khối lượng công việc ngày càng lớn, phạm vi nhiệm vụ ngày càng rộng.

Tuy nhiên, chế độ tiền lương hiện nay chưa thực sự tương xứng, phần nào ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập, tâm tư của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

“Từ thực tế trên, tôi kính kiến nghị đến đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 12 quan tâm phản ánh và kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét ban hành chính sách cải cách tiền lương hoặc cơ chế phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã; bảo đảm tương xứng với vị trí việc làm, khối lượng công việc, trách nhiệm được giao”, cử tri Nguyễn Ngọc Trâm.

Trả lời nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hiện nay vấn đề cần quan tâm đó là tiếp tục vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, gắn với hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở xác định biên chế, cải cách tiền lương và chính sách cho cán bộ.

“Các cử tri đề xuất tăng lương, tăng chế độ cho cán bộ là rất đúng. Tuy nhiên, muốn tăng lương thì phải tính đến biên chế và vị trí việc làm cụ thể. Bắt đầu từ ngày 1/1/2027, từ Trung ương đến địa phương sẽ áp dụng KPI để quản lý công việc, vị trí việc làm từ lãnh đạo đến cán bộ, nhân viên. Muốn tăng lương, tăng chế độ thì phải tinh gọn bộ máy, giảm biên chế theo lộ trình”, theo Chủ tịch Quốc hội.

Nhiều cử tri kiến nghị và được Chủ tịch Quốc hội làm rõ.

Cử tri Phạm Hùng Thái, xã Tân An Hội kiến nghị về cách sửa đổi tuổi nghỉ hưu, theo cử tri quy định tuổi nghỉ hưu tối đa đối với nữ là 60 và tối đa đối với nam là 62 sẽ gây ra sự bất công; không tạo cơ hội được cho người trẻ có điều kiện cống hiến cho xã hội.

“Tôi đề nghị, nếu cứ đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với nữ và 35 năm đối với nam thì cho nghỉ hưu và được hưởng tối đa 75%. Còn lại, mức tuổi tối đa nghỉ hưu 60 và 62 tuổi vẫn để nhằm tận dụng những người lao động có trình độ tay nghề cao, các giáo sư, tiến sĩ, phó giáo sư ở các giảng đường đại học có cơ hội cống hiến”, cử tri Phạm Hùng Thái đề xuất.

“Những đại biểu nói là tới đây phải sửa Luật Lao động, thì chúng tôi ghi nhận: hiện nay Luật Lao động quy định nữ tuổi nghỉ hưu là 60, nam là 62. Chúng tôi cũng ghi nhận ý kiến và sẽ phản ánh nội dung này đối với Bộ Nội vụ sau khi tổng hợp ý kiến”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời kiến nghị của cử tri Phạm Hùng Thái.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri.

Trả lời phản ánh của cử tri xã Long Thạnh về tổ chức hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai khu vực, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ thời gian tới, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc đưa hoạt động này về cấp xã, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Với những ý kiến của cử tri liên quan đến trách nhiệm của Thành phố và các địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố phải tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh từ việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế, môi trường để người dân được sống an toàn; tập trung xử lý ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm để mọi ngõ đường, địa bàn của thành phố luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đồng thời, thành phố cần đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ, di dời nhà tạm ven kênh rạch, phát triển nhà ở xã hội với nguyên tắc công khai, minh bạch, đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội TP theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông tin rõ ràng, minh bạch lộ trình và kết quả xử lý để cử tri giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời các kiến nghị của cử tri.

Ghi nhận những ý kiến của cử tri về các vấn đề liên quan đến sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành và hệ thống chính quyền địa phương TP.HCM trong khâu tổ chức thực hiện, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đó là những vấn đề trong khâu triển khai thực hiện thời gian tới.

“Đối với Quốc hội sẽ tăng cường công tác giám sát trong việc thực hiện, triển khai các luật; xem xét các nghị định, thông tư có ban hành đúng luật và đồng bộ hay không nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế từ khâu tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành ở địa phương. Điều này nhằm đảm bảo việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ nay đến cuối năm cũng như năm 2027”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát và tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng các luật mới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự điều hành của Chính phủ, giám sát của Quốc hội cùng nỗ lực của các địa phương, trong đó có TP.HCM, sẽ đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm nay, tạo bệ phóng để đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao.