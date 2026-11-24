Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM
Các giàn pháo hoa tại đầu đường hầm sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành, lực lượng kỹ thuật kiểm tra, rà soát trận địa trước màn trình diễn tối nay.
Đặc sắc nghi thức Lễ cúng Trăng của đồng bào Khmer ở miền Tây
Theo quan niệm của người Khmer, Lễ cúng Trăng là để tạ ơn thần Mặt trăng trong năm đã bảo vệ mùa màng, mang lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà tết đến công nhân, người lao động
Tối 23/11, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà Tết Đinh Mùi 2027 và bấm nút chuyển khoản cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội: Theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị, công khai lộ trình và kết quả xử lý.
Ngày đầu chuyển xe sang làn mở rộng cao tốc TP.HCM, giao thông ra sao?
Sau khi chuyển phương tiện sang phần đường mở rộng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.
Bí quyết nuôi ong lấy mật giúp người Sán Dìu thu hàng trăm triệu đồng
Từ mô hình nuôi 100 đàn ong, thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, ông Lưu Thành Phúc vận động bà con Sán Dìu ở Vân Đồn cùng phát triển kinh tế.
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