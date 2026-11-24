Không chỉ người dân TP.HCM, nhiều du khách quốc tế cũng đến bảo tàng để tham quan. Nhiều gia đình đưa con trẻ đến tham quan các địa điểm lịch sử, giúp các em có thêm kiến thức về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.