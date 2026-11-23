(VTC News) -

Ngày 23/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại thôn Chiến, xã Vân Sơn (Phú Thọ).

Tại ngày hội, đại diện Nhân dân và các tổ chức đoàn thể phát biểu tham luận, chia sẻ những cách làm trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển quê hương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của xã Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Phát biểu chung vui với Nhân dân, bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Chiến nói riêng, xã Vân Sơn nói chung đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua sự đồng thuận trong cộng đồng mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống.

Mỗi gia đình, người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý cần quan tâm hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà khu dân cư thôn Chiến. (Ảnh: Lê Huệ)

Đối với lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là những yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho cộng đồng phát triển bền vững.

Đặc biệt, bà Hoài nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là nguồn lực nội sinh, lợi thế quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng.

Những giá trị đặc sắc như tiếng nói, trang phục, nhà sàn, tiếng chiêng, hát Ví, hát Đang, múa Mợi, Mo Mường và văn hóa ẩm thực cần được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, trở thành nét riêng trong đời sống cộng đồng.

Trong đó, cần phát huy vai trò của các nghệ nhân, người cao tuổi, người có uy tín trong việc truyền dạy văn hóa truyền thống; khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình. Việc khai thác các giá trị văn hóa phục vụ du lịch phải đi đôi với bảo tồn, tránh làm mai một bản sắc vốn có.