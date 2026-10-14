Kinh ngạc cụ bà 105 tuổi hàng ngày nấu cám nuôi lợn, cùng làm việc với con cháu

(VTC News) -

Video: Chuyện thú vị của những cụ già sống qua một thế kỷ ở Ninh Bình

Cụ bà 105 tuổi vẫn ‘tranh việc’ với con cháu

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, ở phường Duy Tiên (Ninh Bình), có những người đã đi qua hơn một thế kỷ nhưng vẫn giữ cho mình những thói quen bình dị. Họ thức dậy từ sáng sớm, quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trò chuyện cùng con cháu và tìm niềm vui trong những công việc đã gắn bó gần như cả cuộc đời.

Thống kê số lượng người cao tuổi tại phường Duy Tiên (Ninh Bình). Ảnh minh họa AI

Theo thống kê, phường Duy Tiên hiện có khoảng 6.500 người từ 60 tuổi trở lên, trong đó 35 người trên 100 tuổi và 100 người từ 90 đến 99 tuổi. Đằng sau những con số ấy là những cuộc đời đã chứng kiến bao đổi thay của quê hương, trải qua chiến tranh, đói nghèo, mất mát để rồi tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất.

Một trong số đó là cụ Vũ Thị Niệm, năm nay 105 tuổi. Khi phóng viên tìm đến nhà, cụ chưa thể tiếp chuyện ngay bởi đang bận đun dở nồi cám lợn. Công việc tưởng chừng chỉ dành cho những người còn khỏe mạnh ấy lại là một phần sinh hoạt quen thuộc của cụ bà đã bước qua tuổi 100.

Dù đã 105 tuổi, cụ Vũ Thị Niệm vẫn tự tay làm nhiều công việc thường ngày, từ quét dọn nhà cửa đến chăm sóc đàn gà, đàn lợn.

Cả cuộc đời quen chân lấm tay bùn, đến khi con cháu trưởng thành, cuộc sống không còn thiếu thốn, cụ Niệm vẫn chưa thể quen với việc ngồi yên nhìn người khác làm thay mình. Thấy con cháu ra vườn, cụ lại muốn cầm dao làm cỏ; nhìn người khác tất bật việc nhà, cụ cũng muốn góp một tay.

Có lần, cụ ra vườn làm việc rồi bị ong vàng đốt, khiến con cháu vừa thương vừa trách.

“Tính tôi hay làm, thấy mọi người làm việc là thèm lắm. Hôm nọ tôi ra vườn làm, bị ong vàng đốt, về nhà lại bị đứa cháu mắng cho”, cụ bật cười.

Trải qua hơn một thế kỷ, cụ Niệm đã chứng kiến quê hương đổi thay từ những xóm làng thưa thớt, cây cối um tùm đến những khu dân cư đông đúc, đời sống ngày càng khấm khá. Nhưng thời gian cũng mang theo những mất mát, khi những người bạn cùng thế hệ lần lượt qua đời.

“Bạn bè tôi giờ đi hết rồi nên tôi không ước mình thọ đến tuổi nào. Càng nhiều tuổi thì người càng yếu, không đi lại, dọn dẹp, làm được những việc mình muốn nữa. Tôi không thích như thế”, cụ chậm rãi nói.

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Niệm vẫn muốn tự tay làm mọi việc trong nhà, từ đun nước, quét dọn, cho gà ăn đến chăm sóc mảnh vườn. Điều khiến cụ không vui đôi khi lại chính là sự quan tâm của con cháu, bởi mọi người sợ cụ mệt nên thường ngăn không cho làm.

“Tôi thường dậy lúc 5-6h sáng, già rồi thì ngủ được lúc nào hay lúc ấy. Dậy xong tôi lại đi đun nước. Tôi muốn làm nhiều việc nữa nhưng con cháu không cho, cơm nước bây giờ các cháu lo hết”, cụ kể.

Ở tuổi 105, cụ Vũ Thị Niệm vẫn muốn tự tay làm những công việc thường ngày, hạn chế nhờ cậy, làm phiền con cháu.

Không chỉ khiến mọi người bất ngờ bởi sức khỏe và sự nhanh nhẹn ở tuổi 105, cụ Niệm còn có những sở thích rất riêng.

“Mẹ tôi mê xem tivi đến mức nhiều hôm con cháu gọi cả chục lần vẫn chưa chịu ra ăn cơm. Đặc biệt, dù đã ngoài trăm tuổi, sáng nào cụ cũng duy trì thói quen uống một cốc cà phê hòa tan, thế mà cụ vẫn ngủ tốt”, ông Lương Văn Tuấn (con trai cụ Niệm) chia sẻ.

Ông Tuấn cho biết mẹ ông có 7 người con, gồm 4 trai và 3 gái. Đến nay, cụ đã có hơn 30 cháu, rất đông chắt và hai chút. Theo người con trai, mẹ ông có những thói quen ăn uống gần như không thay đổi qua nhiều năm. Mỗi bữa cụ ăn khoảng hai lưng bát cơm, thích rau chấm tương, ít ăn thịt và đặc biệt thích xôi dẻo.

“Cụ ăn uống rất điều độ, chỉ loanh quanh vài món ăn quen thuộc. Nhiều khi đổi món là cụ không ăn. Bữa cơm chỉ cần có một đĩa rau, với cụ thế là đủ. Những món bánh kẹo, hoa quả hay thức ăn cầu kỳ lại không khiến cụ hứng thú”, ông Tuấn kể.

Theo lời ông, cụ Niệm hiếm khi phải đi bệnh viện. Năm ngoái, trong một lần đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên kiểm tra sức khỏe, gia đình được bác sĩ thông báo không phát hiện bệnh lý đáng lo ngại.

Nhìn cụ già 105 tuổi vẫn có thể tự đi lại, sinh hoạt và vui đùa cùng con cháu, ít ai hình dung được người phụ nữ ấy từng trải qua những năm tháng cơ cực đến nhường nào.

Chồng cụ Niệm mất từ năm 1982, để lại người vợ một mình gồng gánh nuôi đàn con. Ông Tuấn khi ấy mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để lưu giữ ký ức rõ nét về cha.

“Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, mẹ làm ruộng, trồng rau, làm thuê làm mướn, bới đất nhặt cỏ để nuôi các con. Một mình mẹ gồng gánh cả gia đình, đến bây giờ các con đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định”, ông xúc động kể.

Hơn bốn thập kỷ sau ngày chồng mất, người phụ nữ từng một mình bươn chải nuôi 7 người con giờ đây đã có một đại gia đình nhiều thế hệ. Con cháu thường xuyên về thăm hỏi, chăm sóc, mong cụ được an hưởng tuổi già.

Với ông Tuấn và những người con, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là mẹ sẽ sống thêm bao nhiêu năm, mà là mỗi ngày trở về vẫn được thấy mẹ ngồi xem tivi, nghe tiếng mẹ cười, hay đôi khi bị mẹ nhắc nhở vì không cho cụ ra vườn làm việc.

Cụ ông 102 tuổi chưa bao giờ cãi vợ

Nếu cụ Niệm khiến nhiều người cảm phục bởi nghị lực của một người mẹ từng một mình nuôi đàn con khôn lớn, thì tại một ngôi nhà khác ở phường Duy Tiên, chuyện tình nghĩa vợ chồng son sắt qua năm tháng của cụ Nguyễn Văn Tiễu (102 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Thu (97 tuổi) cũng được người dân trong vùng nhắc đến với sự trân trọng, ngưỡng mộ.

Cụ Nguyễn Văn Tiễu (102 tuổi) và vợ là cụ Nguyễn Thị Thu (97 tuổi) vẫn được sống bên nhau, quây quần cùng con cháu sau gần một thế kỷ trải qua nhiều thăng trầm.

Hơn 100 tuổi, cụ Tiễu không còn nhìn thấy, việc đi lại cũng khó khăn hơn trước. Trong khi đó, người vợ 97 tuổi vẫn ngày ngày ở bên, cùng cụ trải qua những năm tháng tuổi già. Ít ai biết rằng, để có được cuộc sống sum vầy bên con cháu như hôm nay, hai cụ từng vượt qua những tháng ngày nghèo khó, có lúc đến bữa cơm cũng không đủ ăn.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, bà Nguyễn Thị Linh, con gái hai cụ, vẫn nhớ như in cảnh cha mẹ chắt chiu từng bữa, nhiều lần phải nhịn đói để nhường phần ăn cho các con.

“Ngày xưa nhà tôi nghèo, đói lắm. Bố mẹ thường xuyên phải nhịn ăn để nhường cơm cho các con, vậy mà chúng tôi vẫn không đủ no”, bà Linh kể.

Bà nhớ nhất một buổi tối, người em trai đói đến mức phải kêu lên: “Mẹ ơi, con đói quá, con không học được”. Thương con, cụ Thu xuống bếp, lấy chút bột sắn còn lại hòa với nước, nấu lên rồi chia cho các con ăn.

“Lúc ấy tôi biết mẹ cũng đói lắm, nhưng mẹ cứ bảo mẹ no rồi, các con ăn đi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi. Đó là đức hy sinh, chịu thương chịu khó mà tôi học được từ mẹ”, bà Linh ngấn lệ.

Đức tin Công giáo luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống gia đình cụ Nguyễn Văn Tiễu, được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối.

Nếu người mẹ dạy các con về sự hy sinh qua những việc làm giản dị, thì cụ Tiễu lại luôn nhắc nhở con cháu phải sống ngay thẳng, chăm chỉ làm ăn và biết bằng lòng với những gì mình có. Từng là người dạy giáo lý tại nhà thờ, cụ đặc biệt coi trọng việc giáo dục con cái.

“Mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Người ta giàu thì kệ người ta, mình cứ chăm chỉ làm ăn, ắt sẽ có bát ăn bát để”, bà Linh nhắc lại lời cha.

Từ những lời dạy mộc mạc ấy, các con lớn lên, trưởng thành, từng bước vượt qua cảnh nghèo khó. Và khi cuộc sống đã bớt nhọc nhằn, điều khiến họ trân trọng hơn cả là cha mẹ vẫn còn bên nhau.

Bà Linh kể, suốt những năm tháng chung sống, hai cụ luôn yêu thương, nhường nhịn. Trong ký ức của người con gái, cha mẹ chưa bao giờ to tiếng cãi vã; bà Thu muốn làm gì, ông Tiễu cũng thường chiều theo.

Thời gian trôi qua, sức khỏe của cả hai dần suy giảm. Cụ Tiễu không còn nhìn thấy khuôn mặt người vợ đã gắn bó với mình suốt bao năm. Nhưng đôi mắt không còn ánh sáng cũng không khiến những cử chỉ yêu thương trở nên xa cách.

Mỗi khi ngồi gần vợ, cụ lại đưa tay tìm bàn tay bà, nhẹ nhàng hỏi: “Bà ơi, bây giờ bà thế nào, bà vẫn khỏe chứ?”. Sự quan tâm ấy khiến con cháu trong gia đình xúc động và càng thêm trân trọng tình cảm của ông bà.

Trong lúc trò chuyện tại nhà cụ Tiễu, phóng viên gặp ông Nguyễn Văn Điều (83 tuổi), người đến thực hiện nghi thức tôn giáo cho gia đình.

Dù đã ngoài 80, ông Điều vẫn tự đi xe máy khắp các thôn xóm, tham gia những công việc của giáo xứ. Công việc này đã gắn bó với ông suốt 19 năm qua, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày.

“Hôm nay là Chủ nhật, với người Công giáo chúng tôi, đây là ngày của Chúa. Những cụ già không thể đến nhà thờ, tôi mang Mình Thánh đến để các cụ được hiệp thông”, ông Điều chia sẻ.

Dù đã 83 tuổi, ông Nguyễn Văn Điều vẫn tự đi xe máy, chăm sóc vật nuôi và tích cực tham gia các hoạt động của giáo xứ.

Không chỉ tham gia công việc của giáo xứ, ông Điều còn tự nấu cơm, nuôi lợn, chăm gà và làm nhiều công việc thường ngày. Ông có 5 người con, 11 cháu và 2 chắt.

“Tôi không rượu chè say sưa, sinh hoạt điều độ. Bây giờ vẫn nuôi lợn, chăm gà, nấu cơm và tham gia công việc của giáo xứ”, ông nói.

Ở Duy Tiên, mỗi người cao tuổi có một hoàn cảnh, nếp sinh hoạt và câu chuyện riêng. Dù tuổi tác ngày càng cao, nhiều cụ vẫn duy trì những công việc quen thuộc, tham gia sinh hoạt gia đình và giữ mối quan hệ gần gũi với hàng xóm, cộng đồng. Sự quan tâm, chăm sóc của con cháu cũng góp phần giúp các cụ có cuộc sống tuổi già vui vẻ, ổn định và được tiếp tục làm những điều mình yêu thích.