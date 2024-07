Cụ bà U90 mê chạy, làm content, nổi rần rần

Cụ Nguyễn Thị Việt Dung năm nay 84 tuổi, đang sinh sống cùng con trai ở Uông Bí (Quảng Ninh). Trước đây, cụ là giảng viên ngành Y Dược.

Một ngày của cụ Dung thường bắt đầu từ 4h với việc chạy 7 – 10 km trong 1 tiếng, sau đó về làm việc tới 21h30 mới nghỉ ngơi. Công việc của cụ là quản lý phòng khám tư nhân do con trai cụ mở tại nhà và nội trợ.

Công việc hàng ngày của cụ là quản lý phòng khám tư nhân tại nhà. (Ảnh: Lệ Linh)

Khi được hỏi về đam mê chạy bộ, cụ chia sẻ: “Lúc còn trẻ, tôi đã yêu thích một số môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền… Hai năm gần đây, khi thấy con trai tham gia các giải chạy marathon, tôi cũng bắt đầu thử sức.

Ban đầu tôi chạy từng đoạn rồi lại nghỉ, về sau thành thói quen, sáng nào tôi cũng chạy 10 km đều đặn. Tôi không cố ép bản thân phải chạy thật nhanh mà quan trọng là thong thả chạy để lắng nghe cơ thể. Thi thoảng tôi còn vừa chạy vừa ngắm cảnh, tranh thủ hòa mình với thiên nhiên. Tôi cảm thấy cơ thể mình như được massage và thư giãn, khỏe lên”.

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy bà cụ 84 tuổi sáng nào cũng chạy 10 km, tham gia các cuộc thi chạy cự ly lên đến 12 km. Có người khuyên cụ từ bỏ.

Lần đăng ký giải chạy của VnExpress, ban tổ chức vô cùng lo lắng vì vấn đề tuổi tác, gọi điện hỏi liệu cụ có chạy được không. Cụ Dung liền chia sẻ về thói quen chạy bộ mỗi ngày của mình để ban tổ chức yên tâm. Kết quả, cụ thành công với cự ly 12 km.

Cụ Việt Dung đam mê chạy bộ và tham gia các cuộc thi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong giới chạy marathon, hầu như ai cũng biết cụ Dung vì năm nào cụ cũng đăng ký tham gia các giải chạy. Một số giải tiêu biểu cụ từng tham gia gần đây như: Giải chạy Marathon quốc tế Di sản Hạ Long (tháng 11/2023), giải chạy Marathon “Nối liền một dải Việt Nam” (tháng 12/2023) tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), giải chạy Đền Hùng Spirituality Marathon - "Về nguồn" (tháng 4/2024) tại Phú Thọ.

Mới đây nhất, ngày 20/4/2024, cụ tham gia giải chạy marathon “Biển đảo nơi địa đầu Đông Bắc” tổ chức tại đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái, Quảng Ninh) với cự ly 12 km và cán đích sau 1 giờ chạy.

Cụ Dung kể, từ năm 45 tuổi, cụ đã bị những cơn đau nhức ở đầu gối và các khớp chân, sau đó cụ bị bệnh suy tim, nhịp tim thường xuyên rối loạn. Từ khi chạy bộ, cụ cảm thấy khỏe mạnh hơn, cơ thể dẻo dai hơn. “Từ khi bắt đầu đi bộ, chạy bộ và hoạt động nhiều, tôi không còn đau khớp nữa, tim cũng không có vấn đề gì. Tôi thấy việc luyện tập rất tốt đối với sức khỏe. Mọi người cứ bảo có bệnh thì không nên vận động, nhưng theo tôi, phải vận động thì cơ thể mới khỏe lên được. Nhiều người bằng tuổi tôi không thể đứng lên ngồi xuống hoặc ngồi khoanh chân được, còn với tôi thì thoải mái, vì tôi chăm chỉ tập luyện”, cụ bà U90 cười nói, gương mặt với làn da hồng hào bừng sáng.

Chăm rèn luyện sức khỏe, cụ Việt Dung cũng ham học hỏi công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội. Thời điểm mới tham gia chạy, cụ Dung chủ động tìm hiểu những lưu ý về sức khỏe đối với người cao tuổi khi chạy bộ, thông qua các trang báo điện tử, mạng xã hội.

Cụ Dung cũng sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube… chia sẻ các ca khúc cụ đàn và hát lên YouTube. Các video cụ đăng tải nhận về hàng chục nghìn lượt xem, nhiều lượt yêu thích. Hiện tại, kênh YouTube của cụ có hàng chục bài hát cover như Hello, When I Need You, My Heart Will Go On…

Mỗi ngày cụ Dung đều tự đàn hát và đăng lên kênh YouTube của riêng mình. (Ảnh: Lệ Linh)

Nói về lý do học tiếng Anh, cụ chia sẻ: “Tôi thích các bài hát tiếng Anh nhưng không có điều kiện được học bài bản. Vậy nên tôi quyết định tự học thông qua YouTube, bằng cách học hát, viết thư, đọc báo bằng tiếng Anh. Tôi học từ năm gần 60 tuổi, đến giờ tôi đã thành thạo khả năng nghe, nói, đọc, viết”.