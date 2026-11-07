Khối máu tụ sau phúc mạc đẩy cụ ông 79 tuổi vào cửa tử

(VTC News) -

Người bệnh N.T.Đ. 79 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp. Trước khi nhập viện, ông đột ngột đau bụng dữ dội, cơn đau lan ra sau lưng, kèm choáng váng, hoa mắt. Gia đình lập tức đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị sốc mất máu do vỡ phình động mạch chủ bụng - chậu bên phải, máu tràn vào khoang sau phúc mạc. Đây là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, người bệnh được làm thủ tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị chuyên sâu.

Tuy nhiên, trên đường chuyển viện, sức khỏe ông tiếp tục xấu đi. Cơn đau ngày càng dữ dội, huyết áp tụt sâu, tình trạng sốc mất máu nặng hơn. Trước diễn biến nguy hiểm, gia đình và ê-kíp cấp cứu quyết định chuyển hướng, đưa người bệnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cơ sở y tế gần nhất có khả năng tiếp nhận và xử trí ca bệnh phức tạp.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng huyết động và hội chẩn cấp cứu. Kết quả xác định người bệnh sốc mất máu cấp do vỡ phình động mạch chủ bụng - chậu. Ê-kíp nhận định nếu không kiểm soát được nguồn chảy máu, người bệnh có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Không còn nhiều thời gian, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, khống chế khối phình vỡ, tái lập dòng máu

Khi mở ổ bụng, ê-kíp phát hiện khối máu tụ lớn ở vùng sau phúc mạc do động mạch chủ bụng bị vỡ. Lượng máu tụ nhiều làm biến dạng các mốc giải phẫu thông thường, khiến việc xác định vị trí tổn thương và kiểm soát nguồn chảy máu trở nên đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, người bệnh đang sốc mất máu, huyết áp và huyết động không ổn định. Các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ, vừa kiểm soát chảy máu, xử trí đoạn động mạch tổn thương, vừa duy trì hồi sức để bảo đảm các chức năng sống.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng khống chế vị trí phình vỡ, cắt bỏ đoạn động mạch bị tổn thương và thay thế bằng mạch nhân tạo nhằm tái lập lưu thông máu. Song song với quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gây mê hồi sức liên tục kiểm soát huyết động, bù máu và hỗ trợ các chức năng sống cho người bệnh.

Sau ca mổ, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị. Ông được duy trì thở máy, theo dõi huyết động và hồi sức chức năng các cơ quan.

Vỡ phình động mạch chủ bụng là tình trạng cấp cứu mạch máu nguy hiểm, có thể gây mất máu ồ ạt và tử vong nhanh chóng nếu không được can thiệp kịp thời. Với những trường hợp này, việc phát hiện sớm, lựa chọn cơ sở y tế có khả năng xử trí và kiểm soát nguồn chảy máu trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định đến cơ hội sống của người bệnh.