Lộ diện ứng viên vô địch hàng đầu ở giải U19 nữ Quốc gia 2026

(VTC News) -

Sau 8 lượt đấu ở giải U19 nữ Quốc gia 2026, không bất ngờ khi Phong Phú Hà Nam tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình. Đại diện phía Bắc sở hữu đội hình gồm một loạt ngôi sao trẻ triển vọng như Lê Hồng Yêu, Ngân Thị Thanh Hiếu, Lưu Hoàng Vân, Y Za Lương hay Minh Ánh.

Với lực lượng như vậy, cô trò huấn luyện viên Trần Lệ Thủy xuất sắc giữ vững thành tích bất bại với 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Phong Phú Hà Nam luôn duy trì thế trận tấn công thuyết phục. Kể cả khi gặp bế tắc, các ngôi sao của họ lại biết cách bùng nổ nhờ những siêu phẩm sút xa hoặc đá phạt rất đẹp mắt.

Phong Phú Hà Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.

Ngay ở vòng 8, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Phút 12, Nguyễn Thị Minh Ánh nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng pha dứt điểm rất chuẩn xác. Đà hưng phấn giúp Linh Chi nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 2 phút.

Nỗ lực của Than Khoáng Sản Việt Nam không mang đến nhiều kết quả. Họ chưa tìm được bàn gỡ thì để thua thêm ở phút 66 với pha lập công của Hoài Trang. Chung cuộc, Phong Phú Hà Nam giành thắng lợi 3-0.

Còn ở vòng 7, phải gặp đối thủ cạnh tranh chính là TP.HCM, bàn thắng của tuyển thủ U19 nữ Việt Nam Lê Hồng Yêu giúp Phong Phú Hà Nam thắng tối thiểu 1-0.

Hiện nay, Phong Phú Hà Nam đang có được 17 điểm, hơn đội xếp sau TP.HCM đến 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Cô trò HLV Trần Lệ Thủy được nghỉ ở lượt 10. Trên lý thuyết, Phong Phú Hà Nam chỉ cần giành thêm 1 trận hòa ở lượt 9 trước Thái Nguyên T&T là chắc chắn giành chức vô địch ở giải năm nay.