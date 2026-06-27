Khởi tố 3 người ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo ở Nghệ An

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 3 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" do liên quan đến vụ ném chất bẩn vào một cửa hàng quần áo trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh.

Theo cơ quan điều tra, tối 1/6, cửa hàng quần áo Lan Đàm trên đường Lê Hồng Phong bị 2 người đi xe máy ném chất bẩn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Võ Thị Hằng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm những người liên quan.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Ngày 19/6, cơ quan công an bắt giữ Võ Thị Hằng (SN 1973, trú phường Vinh Lộc), Lê Văn Đại (SN 1984, trú xã Tân Kỳ) và Phạm Văn Ánh (SN 1998, trú phường Vinh Lộc).

Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hằng là người chuẩn bị hai xô chất bẩn và chở đến khu vực gần cửa hàng bằng ô tô.

Sau đó, Đại và Ánh nhận chất bẩn, sử dụng xe máy gắn biển kiểm soát giả tiếp cận cửa hàng để tạt chất thải nhằm "dằn mặt" chủ cơ sở rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, nhóm tìm cách che giấu hành vi nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Riêng Phạm Văn Ánh rời khỏi địa phương, trốn sang tỉnh khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã trước khi bắt giữ.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ những va chạm nhỏ trong đời sống sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đối diện với trách nhiệm hình sự, bồi thường dân sự và những hệ lụy lâu dài cho bản thân, gia đình, xã hội.