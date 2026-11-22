(VTC News) -

Ngọn lửa bao trùm nhà máy sản xuất bánh kẹo Fonusa Agung Mulia. (Video: RT)

Chiều ngày 21/11 (giờ địa phương), nhà máy sản xuất bánh kẹo Fonusa Agung Mulia, ở huyện Serang thuộc tỉnh Banten, cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Hình ảnh ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy nhà máy bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều khu vực mái nhà sụp đổ, trong khi khói vẫn tiếp tục bốc lên từ khuôn viên cơ sở.

Hình ảnh và video do lực lượng cứu hộ công bố cũng ghi lại cảnh nhân viên tiến vào bên trong tòa nhà bị thiêu rụi để tìm kiếm những người mất tích.

Một số điểm trong nhà máy vẫn còn những đám lửa nhỏ âm ỉ. Đại diện Cơ quan Ứng phó Thảm họa huyện Serang, ông Jhony E. Wangga cho biết có ít nhất 3 xe cứu hỏa được điều động để dập lửa.

Theo video được đài truyền hình địa phương phát sóng, thân nhân của những người mất tích tập trung bên ngoài lối vào nhà máy, chờ đợi thông tin về tình trạng của người thân.

Quan chức thuộc cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương Rizky Dwianto thông tin thêm hỏa hoạn khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 36 người mất tích. Ngoài ra, có 4 người bị thương đang điều trị ở cơ sở y tế gần hiện trường.

“Tất cả thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tối đa để xác định vị trí các nạn nhân, đồng thời ưu tiên sự an toàn của nhân viên làm nhiệm vụ tại hiện trường”, ông Dwianto cho hay.

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy.

Quan chức cứu hỏa Tubagus Machfudz cũng nói với Kompas TV rằng lực lượng cứu hỏa nhận được thông báo vào khoảng 16h30 và khi đến hiện trường, tòa nhà bị lửa bao trùm. “Ngay khi chúng tôi đến, một khu vực rộng lớn chìm trong biển lửa. Vì vậy, chúng tôi chưa thể xác định liệu hệ thống phòng cháy chữa cháy của công ty có hoạt động hiệu quả hay không”, ông Machfudz nói.

Thống đốc tỉnh Banten, ông Andra Soni cho biết khoảng 60 người có mặt bên trong nhà máy vào thời điểm đám cháy bùng phát.

PT Fonusa Agung Mulia là công ty sản xuất bánh kẹo và thực phẩm tại Indonesia thuộc tập đoàn United Family Food (Unifam), nổi tiếng với dòng kẹo sữa và kẹo cứng như Milkita.

Hiện tại, giới chức Indonesia chưa công bố nguyên nhân dẫn đến đám cháy. Những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thương vong lớn không phải là điều hiếm gặp tại Indonesia. Tháng 12/2025, vụ cháy được cho là có thể bắt nguồn từ việc pin máy bay không người lái phát nổ thiêu rụi một tòa nhà 7 tầng ở Jakarta, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.