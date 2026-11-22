Trực tiếp tham dự và đưa tin các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc), trong đó có Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch APEC từ Trung Quốc cho Việt Nam, các nhà báo quốc tế đánh giá cao những thể hiện của Việt Nam và đặt nhiều kỳ vọng vào Năm APEC Việt Nam 2027 sắp tới.

Đánh giá Việt Nam đang ở một vị thế rất tốt trong bối cảnh thế giới rất cần thúc đẩy xu hướng hợp tác, hội nhập như hiện nay, nhà báo Delaram Ahmadi Bashirzadeh của Iran Daily cho rằng: “Trung Quốc đã bàn giao vai trò Chủ tịch APEC cho Việt Nam vào năm 2027 tới đây. Tôi cho rằng, khi Việt Nam chủ trì một sự kiện lớn như APEC, các bạn có thể thiết lập chương trình nghị sự và theo như tôi được biết, đó là nhấn mạnh vào các vấn đề như kết nối các nền kinh tế, làm cho tăng trưởng mang tính bao trùm hơn và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn... Vì vậy theo tôi, Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà có thể thực sự thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của APEC theo các ưu tiên mà các bạn đặt trọng tâm và đã có nhiều kinh nghiệm”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà báo Delaram cũng đánh giá cao việc Việt Nam là thành viên của cả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Bởi theo nhà báo, đây là hai hiệp định thương mại tự do quan trọng và rất ít quốc gia đang phát triển là thành viên của cả hai hiệp định này.

Nhà báo Delaram cho rằng, việc là thành viên kép của hai hiệp định này mang lại cho Việt Nam vị thế là cầu nối giữa các bên trong vai trò chủ nhà APEC. Đó là cầu nối giữa các quốc gia sẵn sàng đổi mới, hội nhập một cách nhanh chóng với các quốc gia vẫn còn đang thận trọng hơn trong cải cách kinh tế.

Cũng theo nhà báo Delaram, Việt Nam cũng có năng lực thực sự để nói lên tiếng nói cho các nền kinh tế nhỏ, bởi chỉ trong vài thập kỷ, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia có thu nhập thấp trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bởi vậy, nhà báo Delaram đánh giá, lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC sẽ mang lại cho Việt Nam vị thế rất quan trọng để thể hiện vai trò và tiếng nói, thúc đẩy lợi ích của các nền kinh tế nhỏ hơn, đồng thời kết nối khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng quan điểm, Giám sát viên khu vực Mandalay kiêm Người dẫn chương trình, nhà báo Thet Thet Nyein tại Mandalay FM Radio bày tỏ: “Trước hết, xin chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò Chủ nhà đăng cai APEC năm 2027. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp nối những thành công từ Năm APEC Trung Quốc 2026 và tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực. Tôi có ba kỳ vọng chính: Thứ nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư mạnh mẽ hơn giữa các nền kinh tế APEC. Thứ hai là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là hướng tới phát triển bao trùm và bền vững hơn, đặc biệt là tạo thêm cơ hội cho các nền kinh tế đang phát triển”.

Người dẫn chương trình, nhà báo Thet Thet Nyein tại Mandalay FM Radio.

Nhà báo Thet Thet Nyein cũng bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh vào đổi mới sáng tạo, hợp tác và thịnh vượng chung. Theo bà Thet Thet Nyein, Việt Nam đã đưa ra một tầm nhìn rõ ràng cho Năm APEC 2027, tập trung vào tăng trưởng kinh tế, kết nối khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, nữ nhà báo này cũng đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc củng cố quan hệ đối tác giữa các nền kinh tế APEC, tập trung vào phát triển bao trùm và cơ hội cho các nước đang phát triển. Nhà báo bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ hiện thực hóa cam kết này thành những kết quả thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, ở góc độ của một nền kinh tế thành viên APEC, nhà báo Ahmed Irfan Bin Che Mohd Ruzaidi - Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia Bernama cũng cho rằng: “Tôi tin rằng, Việt Nam đang nắm giữ một cơ hội tuyệt vời để tăng cường vai trò lãnh đạo cũng như tiếng nói ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua nhiệm kỳ Chủ tịch APEC 2027. Như đã được nhấn mạnh trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo của các bạn, cộng đồng doanh nghiệp là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng trưởng khu vực. Do đó, tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại mạnh mẽ hơn, cũng như các cơ hội đầu tư, chuyển đổi số và sự kết nối lớn hơn giữa các nền kinh tế APEC”.

Chia sẻ thêm về hợp tác song phương, nhà báo Ahmed Irfan Bin Che Mohd Ruzaidi nhấn mạnh, đối với Malaysia, Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng đồng thời tin tưởng rằng, hai nước có thể tăng cường hơn nữa hợp tác trong thương mại, đầu tư và kinh tế số; đặc biệt trong khuôn khổ các cơ chế đa phương như APEC hay ASEAN.

Nhà báo kỳ vọng, nhiệm kỳ Chủ tịch APEC của Việt Nam sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp cũng như mang lại lợi ích cho các cộng đồng và các nền kinh tế trong toàn khu vực.

Văn Phương Hoa (Nguồn: VOV1)